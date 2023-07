Peu de Belges peuvent se vanter d’avoir travaillé avec Tom Cruise. Surtout deux fois. Pierre-Yves Rosoux, le pilote de précision liégeois, peut donc se considérer comme un privilégié. Après avoir doublé Bruce Willis (dans Red 2), Dany Boon ou Valérie Bonneton (dans Le volcan) et œuvré dans des films aussi variés que Taxi 4, Taken, Le Transporteur 3, Lucy ou Tori et Lokita, c’est à Rome, dans Mission : Impossible – Dead Reckoning Part 1 qu’il a pu démontrer ses talents de conduite face à la star mondiale de 60 ans.

“Les cascadeurs peuvent effectuer des tonneaux ou plonger avec un véhicule dans un fleuve, tandis que moi, je fais surtout des courses-poursuites ou je m’arrête à une distance bien précise de la caméra autant de fois que nécessaire au centimètre près, explique-t-il, aussi bronzé que détendu. On a fait appel à moi la première fois pour Michel Vaillant, parce qu’il s’agissait de véritables voitures de course, et c’est comme ça que j’ai travaillé pour Michel Julienne, le fils de Rémy. Pour Mission : Impossible 6, les Julienne ont fait appel à mes services, et il faut croire que cela a plu parce que cette fois, Wade Eastwood (responsable des cascades, ndlr) m’a directement envoyé un mail. J’étais très surpris et flatté en même temps. Il avait l’air content, puisqu’il m’a dit que je serais repris pour le huitième film… ”

Qu’avez-vous dû effectuer sur le plateau ?

“Je ne fais pas partie de sa première équipe de cascadeurs, dont il est très proche, mais quand même de la deuxième. Comme Tom Cruise fait presque tout lui-même, on tourne beaucoup autour de lui. Quand il nous demande de le poursuivre et de passer à quelques centimètres du piquet, il sait qu’on en est capable et qu’on va soigner le spectacle, avec des dérapages et du dynamisme. Il sait que si je dois refaire une scène, les dix fois, je vais m’arrêter au centimètre près parce que j’ai pris mes points de repère. À Rome, je me trouvais dans les voitures de police qui poursuit Tom Cruise. Notre rôle est de se trouver dans certaines positions pour que quand il arrive, il n’ait pas à se poser de questions. Quand il sort du tunnel avec la Fiat 500, par exemple, il ne voit rien. Il arrive à fond et nous devons donc démarrer au bon moment. Lui sait qu’il va passer devant la Peugeot et couper la route devant la Volkswagen pour entrer dans une rue. Si nous sommes décalés, il percute une voiture ou un mur. C’est notre boulot d’être toujours à la bonne place à la bonne vitesse, et de nous adapter s’il est en retard ou en avance. Mais il ne l’est jamais : quand il fait des cascades, c’est un vrai cascadeur professionnel. Il est vraiment très bon, c’est un pro. C’est le seul acteur que je connaisse qui pourrait être pilote de précision. C’est impressionnant. Certains acteurs veulent faire les cascades pour s’amuser, mais cela ne nous rassure pas trop, parce qu’ils ne sont pas très précis. Il ne faut jamais oublier qu’au moindre écart, cela peut provoquer un accident à très grande vitesse, et que nous sommes en face dans les voitures, avec juste notre petite ceinture. Tom Cruise, lui, s’entraîne comme nous. C’est pour ça que c’est si fluide avec lui.”

Les courses-poursuites dans les rues de Rome en Fiat 500 figurent parmi les scènes les plus spectaculaires. ©© 2023 Paramount Pictures.

Combien de fois avez-vous tourné cette scène ?

“Trois ou quatre fois. Pas beaucoup, parce que c’est une grande artère, un peu comme les Champs-Élysées, à fermer au dernier moment, et la séquence réclame une longue mise en place. Cela va plus vite avec Tom Cruise, parce qu’il travaille comme un collègue. La seule différence, c’est qu’il est aussi producteur. S’il veut crasher 30 scooters en parfait état de marche pour des raisons de spectacle, on le fait. C’est son argent et il sait ce qu’il veut.”

Il a la réputation d’être très exigeant en tant que producteur…

“À sa place, je le serais beaucoup plus vu les énormes enjeux. Ce que je retiens de mes trente jours de tournage, c’est le professionnalisme, la rigueur, et les relations humaines. On formait une vraie fratrie. Je pense d’ailleurs que Tom Cruise nous sélectionne en grande partie sur le côté humain, notre capacité à travailler en équipe. Lui, c’est plus qu’un cascadeur, il est du niveau des sports extrêmes, incroyablement précis, donc on ne se tracassait pas. Il m’a aussi impressionné humainement. Quand il y a beaucoup de fans, même en plein tournage, il se mêle à la foule pour dire bonjour à tout le monde ou prendre des photos. Ses gardes du corps devenaient fous. J’ai vu des acteurs moins importants se montrer beaucoup plus désagréables avec les gens. Il est vachement cool. Aussi impressionnant devant la caméra qu’en coulisses.”

Il prenait le temps de discuter voitures avec vous ?

“Non, parce qu’il est tout le temps occupé. Il est le premier présent sur le plateau, ne s’arrête pas pour manger à midi, et reste après tout le monde le soir pour que tout soit parfait. Il dit bonjour à tout le monde et connaissait même mon nom. Un jour, il a regretté gentiment que certains ne lui disent pas bonjour quand ils le croisaient. Alors que c’est juste de la timidité. C’était élégant et sympa de sa part. ”

Les voitures pouvaient être abîmées, mais pas les rues de Rome... ©© 2023 Paramount Pictures.

Quelle cascade auriez-vous aimé pouvoir réaliser sur ce film ?

“Oh, énormément. Je jalouse un peu le collègue qui poursuit de près Tom Cruise dans les rues étroites de Rome, où il fait utiliser le frein à main : c’est une scène très excitante. D’autres poursuites sont bien sexy : j’aurais aimé pouvoir dire que je les avais réalisées (rire). ”

C’est plus facile dans une Fiat 500 ou une BMW ?

“Cela ne doit pas être facile dans une Fiat 500, parce qu’elle est petite et se retrouve donc vite sur deux roues ou sur le toit. Tom Cruise avait une électrique, un peu lourde, avec le centre de gravité un peu bas pour avoir tendance à glisser. ”

Quel était le plus grand défi dans ce tournage ?

“La ville de Rome est très étroite et tout est classé. Il ne faut rien abîmer. En plus, les pavés ou les trottoirs y sont usés, il n’y a donc pas d’adhérence. C’était donc compliqué de se caler au bon endroit quand c’est aussi glissant. ”

De combien de jours de répétitions avez-vous bénéficié ?

“Deux jours, pour prendre les voitures en main. Puis, on nous demandait des choses que nous savions faire. Pas besoin d’entraînement pour ça. On peut juste faire un ou deux essais avant les prises de vues, quand on règle la lumière ou les angles de la caméra, mais c’est le maximum. ”

Qu’avez-vous pensé du saut dans le vide que Tom Cruise effectue à moto ?

“C’est un truc de malade. Il a fait sept fois sur la journée parce qu’il n’était pas content. J’ai vu le making of avec les risques qu’il prend, c’est impressionnant. Mais qu’est-ce que ça claque ! Sur le train, il est vraiment debout. Il faut aussi le faire, à 120 km/h. Il n’a pas peur de se blesser, même s’il fait tout pour que cela n’arrive pas. Pour moi, dans Mission : Impossible, les cascades paraissent peut-être encore un peu plus réelles que dans un James Bond. Parce que Tom Cruise fait tout.”

En tant que pilote, Fast&Furious vous fait saliver ?

“Non ! J’ai regardé 35 secondes, et j’ai arrêté. C’est ma déformation de pilote : je vois tout ce qui ne va pas, comme les mains mal mises sur le volant. Je vois tout de suite que ce sont des amateurs. C’est comme si un footballeur regardait un film où on joue au foot en tongs… Tom Cruise, lui, c’est un vrai pilote. ”

De quelle cascade rêvez-vous ?

“Comme je suis liégeois, pour un film, j’aimerais remonter les boulevards d’Avroy et de la Sauvenière à fond, dans le sens inverse. ”