Pour George Lucas comme pour Alfred Hitchcock qui a popularisé la notion, avant de se lancer dans le projet d’un film, il était impératif d’avoir défini un “MacGuffin”, cet objet (le plus souvent) mystérieux autour duquel s’articule toute l’intrigue. Pour Tom Cruise, par contre, l’essentiel se trouve ailleurs. Dans un défi insensé et inédit à tenter, pour marquer encore plus les imaginations. Une cascade encore plus dingue que grimper la tour la plus haute du monde, Burj Khalifa, avec des ventouses, s’accrocher à l’extérieur d’un Airbus A 400 en plein décollage, rester accroché à un biplan qui vole à l’envers ou partir en chute libre à partir d’un Boeing.

“L’une des premières choses que Tom et moi faisons lorsque nous commençons un nouveau Mission : Impossible, c’est de nous replonger dans l’étude des films muets, explique le réalisateur de Mission : Impossible – Dead Reckoning Part 1, Christopher McQuarrie. Nous revoyons certains des premiers films, qui sont aussi parmi les plus spectaculaires, car il n’y avait pas de technologie pour simuler quoi que ce soit. Ils devaient tout faire pour de vrai. Avant ce nouveau film, Tom m’a demandé ce que je désirais que nous n’avions pas encore fait. Sans réfléchir, j’ai répondu : 'Je veux détruire un train'. Une déclaration fatidique. C’est une chose de dire qu’on veut le faire, c’en est une autre de passer aux actes. Et cela a impliqué plus de logistique, plus de complications et plus de facteurs de multiplication des difficultés que je n’aurais jamais pu l’imaginer. Travailler avec des trains n’est pas seulement incroyablement complexe, mais trouver une ligne de chemin de fer en état de marche pour filmer est une tâche presque impossible. Heureusement, la production a pu accéder à une ligne de train norvégienne de 40 kilomètres de long, reliant deux villes à travers une campagne à couper le souffle. Une locomotive à effets spéciaux a été fabriquée pour rouler sur la voie ferrée, en plus de vieux wagons historiques qui ont été amenés et redécorés pour qu’ils ressemblent à l’Orient Express”

Un budget colossal de 390 millions de dollars

Cette séquence, au demeurant extrêmement spectaculaire, n’explique pas à elle seule l’énorme budget (estimé à 390 millions de dollars, hors frais de promotion) nécessaire pour mettre en image ce septième volet des aventures d’Ethan Hunt. Pendant les 2 h 40 de show, Tom Cruise multiplie les courses-poursuites et les scènes d’action haletantes dans des décors sublimes. Avec, en point d’orgue, une longue prise d’élan sur une crête montagneuse norvégienne étroite située à 1 200 mètres d’altitude, avant de sauter dans le vide pour n’ouvrir son parachute qu’à 150 mètres du sol. Cette séquence, la plus risquée de toute sa carrière selon ses propres dires, la star de 60 ans (qui soufflera 61 bougies le 3 juillet) a tenu à la réaliser… sept fois, d’entrée de jeu, dès le tout premier jour de tournage. Il est vrai qu’il s’y préparait depuis un an, en ayant effectué 500 sauts en parachute et 13 000 sur des terrains de motocross. “Chaque fois que je m’élançais sur la rampe, c’était dangereux, explique Tom Cruise. Je risquais ma vie. Nous voulions réduire les risques au maximum, mais sur Mission : Impossible, nous avons un dicton qui dit : 'Ne soyez pas prudents, soyez compétents'. Quand je saute de la falaise, c’est pour de vrai. C’est un standard que nous nous sommes imposé, et il n’est pas question de revenir en arrière.”

L'impressionnante cascade réalisée par Tom Cruise. ©© 2023 Paramount Pictures.

Pour compliquer encore un peu plus les prises de vues, des contraintes techniques sont venues s’ajouter. “Je devais atteindre une certaine vitesse avant de me lancer de la falaise, poursuit-il. Mais je ne pouvais pas disposer d’un compteur kilométrique, parce que la rampe de lancement était si étroite que je risquais de tomber si je regardais vers le bas. Je devais donc évaluer la vitesse en me basant sur le son de la moto, les vibrations, la résistance de l’air. Voilà le niveau de compétence que je devais atteindre. ”

Quinze mois d’entraînement

On ne le croirait pas, mais Tom Cruise a 60 ans. ©© 2023 Paramount Pictures.

Sans oublier de s’entraîner pour des sprints dans les escaliers de l’aéroport d’Abu Dhabi survolé par des hélicoptères exceptionnellement autorisés par l’armée américaine, des bagarres en pleine tempête de sable dans le désert, du pilotage de haut vol dans les rues (et les escaliers…) de Rome en Fiat 500 ou des combats au corps à corps dans une impasse de Venise large d’une cinquantaine de centimètres. Le tout, sans aucune doublure. Une évidence, à ses yeux, même si, avec Jackie Chan, il fait figure d’exception dans ce domaine à Hollywood. “Personne n’a jamais demandé à Gene Kelly pourquoi il effectuait lui-même ses pas de danse”, a-t-il expliqué lors du Festival de Cannes. “J’ai toujours été un acteur très physique. Cet aspect-là est toujours présent dans mon travail. Créer un personnage, émotionnellement et physiquement, requiert un certain niveau d’énergie. C’est ainsi que l’on raconte une histoire. Cela fait partie du métier d’être capable de contrôler sa voix et son corps.”

Pour arriver à ce niveau de minutie, Tom Cruise s’est préparé pendant 15 mois. “Nous avons tout testé, explique-t-il. Je ne laisse rien au hasard. Chaque fois qu’on laisse quelque chose au hasard, des erreurs se produisent. C’est pour ça que je suis si attaché aux détails durant l’entraînement et les essais. ”

Le résultat en met plein la vue. Il est à découvrir en salle à partir du 12 juillet.