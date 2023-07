Didier Bourdon de retour dans une parodie: “38°5 quai des Orfèvres me rappelle Les Inconnus”

“Il y a un côté parodique qui rappelle Y a-t-il un pilote dans l’avion ?, cet humour anglo-saxon que j’adore, explique-t-il très relax dans un hôtel bruxellois. Quand j’ai lu le scénario, cela m’a rappelé les Inconnus, avec ce côté délirant et le fait d’être très sérieux dans des choses complètement absurdes.”

Vu l’humour, on s’attendait à vous retrouver au scénario…

”Comme Riad Sattouf ou Philippe Lacheau, Benjamin Lehrer est très fan des Inconnus. Donc, quelque part, il y a un héritage. Je l’ai aidé un peu à raccourcir le scénario, mais c’est tout. Comme on n’avait pas de budget, il fallait être dense.”

Les parodies sont devenues très rares…

“C’est peut-être pour ça qu’on a eu le Grand Prix à l’Alpe d’Huez, qui voulait récompenser l’originalité. Je me souviens qu’aux États-Unis, sur les affiches, c’était Sex and the City 3, Machin 2. Un seul film n’était pas une suite : Very Bad Trip. On a vu le résultat. Il faut oser. Si on ne fait que des suites, on ne va pas avancer. Même Les trois frères, on a eu du mal à le monter. On nous disait que c’était notre premier film. La télé à l’époque, c’était très mal vu. Et les humoristes au cinéma aussi : on pensait qu’on ferait juste une suite de sketches. Baby-sitting, Philippe Lacheau a eu beaucoup de mal à le monter. ”

C’est toujours plus risqué…

”Vu le budget du film, on ne prend pas beaucoup de risques. Il est vendu à l’étranger, il va passer à la télé, il y aura certainement des fans : ce n’est pas un risque financier. Ici, on est tous en participation. On a aidé Benjamin, et on est content : le film a un super parcours.”

Votre personnage, le commissaire Keller, c’est le flic star dans toute sa splendeur…

“Il est issu d’une famille policière renommée, donc il a ce complexe de devoir être à la hauteur. Il veut des likes, c’est le côté moderne, pas tellement faux, il veut passer à la télé, qu’on parle de lui. Et puis, Keller killer, c’est fait exprès. Le personnage est ambigu. Il recherche la mère, perd son père. Il y a des scènes émouvantes, quand je perds mon ancienne maîtresse. J’ai joué très sincèrement la tristesse. C’est une partition toujours dans la sincérité, avec des changements de rythme. Caroline Anglade est très forte dans ce registre. Une autre très bonne actrice avait été auditionnée, mais elle n’avait pas ce côté fantasque. On l’a ou pas. Cela n’a rien à voir avec la qualité. Dans la scène de séduction, Caroline est formidable. Elle me sort des horreurs et me déstabilise. Ce n’était pas évident d’avoir quelqu’un d’un peu candide qui dit ce qu’elle a fait. Rien ne l’arrête. ”

Vous disposiez d’une marge d’improvisation ?

“Le texte était assez calibré, mais on pouvait plus proposer dans l’interprétation, en jouant plus ou moins sombre. Il peut y avoir de l’humour dans le deuxième degré, et quand il y avait doutes, on pouvait proposer plusieurs couleurs. Mon personnage fait de l’humour débile, mais quand elle dit “la livre” et qu’il répond “non, le livre”, il est sérieux. Très con… (rire) On s’est permis des choses. Avec Caroline, sur le plateau, on a inventé les boucles d’oreilles, la paire de douilles (rire). On a réussi à le glisser. Et en plus, c’était justifié, puisqu’ils sont flics.”

Vous tournez actuellement en Belgique. Cela change quelque chose ?

“Oui. Il y a un truc que j’aime beaucoup en Belgique : les gens apprécient beaucoup cet humour fin. Certains aiment Les Inconnus, mais en Belgique, on apprécie des sketches un peu pointus, avec de la poésie. Dans Les Inconnus, il y a de la poésie, hein, un truc parfois délirant. Dans Les trois frères, il y a une scène que j’aime beaucoup. On s’engueule dans la loge de Mimie Mathy, où tout est petit. Pour les personnages, c’est tout à fait normal. Et ça, je sais qu’en Belgique, ça fonctionne. Pour 38°5, il y a un public en Belgique, qui adore le côté délirant, Magritte et tout ça. ”