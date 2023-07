Depuis que Brad Bird a relancé la saga en 2011 avec Protocole fantôme, avant que Christopher McQuarrie ne prenne le relais avec Rogue Nation en 2015 et Fallout en 2018, Mission: Impossible s'impose, et de très loin, comme la franchise la plus spectaculaire du 7e art. Un leadership encore accentué avec la première partie de Dead Reckoning, un concentré d'action tonitruante sans le moindre temps mort, tellement varié et impressionnant que les 2h40 de show semblent passer en un clignement d’œil.

Pourtant, cette fois, Ethan Hunt (Tom Cruise) traque un ennemi invisible disposant d'une arme redoutable dont il ne sait rien du tout. Si ce n'est qu'il faut retrouver les deux parties d'une clef très spéciale pour la contrôler. Pour ne pas mourir idiot, il n'a d'autre choix que de piéger ses propres supérieurs et ainsi apprendre que cette mystérieuse machine permet de fracturer n'importe quel système de sécurité informatique. Celui qui la possède peut donc imposer sa “ vérité ” au monde entier et mettre à terre tous les services d'espionnage. “Vos jours à combattre pour le bien contre le mal sont finis: il faut choisir son camp”, lui balance son chef. Il choisit celui de l'IMF (Impossible Mission Force), aux côtés de Benji (Simon Pegg) et de Luther (Ving Rhames). Avec un seul début de piste: depuis la disparition d'un sous-marin russe sous la glace de la mer de Béring, des chasseurs de primes traquent Isla Faust (Rebecca Ferguson), l'agente britannique qui l'a tiré d'un mauvais pas lors de son précédent sauvetage du monde, dans le désert d'Abu Dhabi.

C'est parti pour une véritable chasse aux fantômes ponctuée de combats dans une tempête de sable, d'une tentative de désamorçage d'une bombe nucléaire dans les entrailles d'un aéroport, de courses-poursuites endiablées dans les rues étroites de Rome, de saut en parachute depuis une moto dans les alpes autrichiennes pour atterrir sur le toit de l'Orient-Express et de rencontres troublantes avec un revenant du passé, une tueuse glaçante (Pom Klementieff), la Veuve Blanche (Vanessa Kirby) et une pickpocket bien décidée à la jouer solo, Grace (Hayley Atwell).

Les cascades impressionnantes de Tom Cruise

Même si le scénario sert avant tout de prétexte à une multitude de cascades réalisées par Tom Cruise (quasiment) sans effets spéciaux, il apporte une belle touche d'originalité en prise sur notre quotidien. Cette fois, ce ne sont pas des armes de destruction massive qui menacent le monde, mais bien les fake news, le contrôle de l'information et des systèmes de protection informatiques. “ L'ennemi est partout et nulle part ”, constatent les services des renseignements américains. Un sujet suffisamment complexe et interpellant pour justifier une deuxième partie attendue en salle le 26 juin 2024. Pour autant, ce premier volet de Dead Reckoning (littéralement: le comptage des morts) peut se regarder tout seul sans engendrer de frustration. L'histoire se tient telle quelle, même s'il en manque la conclusion, et Christopher McQuarrie a le bon goût de ne pas la terminer sur un cliffhanger. Au passage, il en profite pour glisser un clin d’œil à James Bond, avec une Fiat 500 électrique garée au milieu des limousines de luxe, et dont les boutons secrets ne déclenchent rien d'autre que les essuie-glaces !

Dans ce jeu de faux-semblants, où l'on n'est jamais sûr de qui est réellement qui et quelles sont ses véritables objectifs, impossible de ne pas frissonner quand Ethan Hunt se jette dans le vide à moto depuis la crête d'une falaise (cascade pour laquelle Tom Cruise s'est entraîné pendant 15 mois), roule à contresens à une allure folle, reste coincé sur des rails à l'arrivée d'un train, s'arrête brusquement à quelques centimètres d'un précipice ou doit tenter de survivre lors d'un déraillement sur un pont surélevé au-dessus d'une rivière. A 60 ans, Tom Cruise tient toujours une forme phénoménale et continue de prendre des risques défiant l'entendement, pour un résultat très impressionnant.

L'action se déroule à un rythme dingue

De la même manière que Top Gun: Maverick en avait mis plein la vue avec des prises de vues d'un réalisme époustouflant, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1 ne peut qu'éblouir les amateurs de grands spectacles soignés pour qui l'intrigue ne sert pas uniquement à placer une morale hollywoodienne sirupeuse et neuneu (façon Fast & Furious) et qui veulent vivre l'aventure intensément, à un rythme diabolique, dans des décors de rêve, aux côtés d'un Tom Cruise au sommet de son art.

Un vrai coup de cœur, à savourer au cinéma sur l'écran le plus large possible.