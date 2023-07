Outre "Mission impossible 7" et le dernier "Indiana Jones", un duel plus coriace se jouera dès la semaine prochaine. Il s'agit du combat du box-office entre "Barbie" de Greta Gerwig et "Oppenheimer" de Christopher Nolan.

Diamétralement opposés, les deux films ont pourtant su se tirer chacun vers le haut, à coups de campagne marketing réfléchis et grâce à l'inventivité des internautes. En effet, une partie des fans des deux longs-métrages se mobilise et planifie de se rejoindre lors d'un marathon surnommé "Barbenheimer". Une idée qui rencontre déjà un certain succès aux États-Unis. Une page Wikipédia est même dédiée au phénomène.

Près de 20.000 spectateurs ont déjà réservé leur place pour Barbie et Oppenheimer le même jour, selon Variety. Cet engouement est né suite à l'annonce des dates de sortie identiques des films. Et les fans se réjouissent des deux ambiances complètement différentes. Le rose, les paillettes et le féminisme de Barbie contre l'obscurité et le sérieux d'Oppenheimer, qui traite de la création de la bombe atomique.

Les premières prévisions de fréquentation des salles de cinéma aux États-Unis donnent pour le moment "Barbie" gagnant dans le duel. Mais Christopher Nolan n'a pas dit son dernier mot avec "Oppenheimer".