Très en vogue dans les années 80 et 90, les parodies brillent surtout par leur absence depuis une dizaine d’années. Un peu comme si le trio ZAZ (Zucker-Abrahams-Zucker), Les Inconnus et Les Nuls avaient épuisé le filon. Avec son premier long métrage, 38°5 quai des Orfèvres, Benjamin Lehrer cherche donc à se démarquer, ce qui est assez rare au niveau du cinéma français pour être signalé. Avec une certaine réussite, puisqu’il a décroché le Grand Prix au festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez.

La victime de son humour débridé ? Le silence des agneaux, un chef-d’œuvre du thriller noir centré sur un des monstres les plus terrifiants de l’histoire du cinéma, Hannibal “le cannibale” Lecter. La “légende vivante” de la police française, le commissaire Keller (Didier Bourdon) se retrouve dans une impasse. Un tueur en série, qui tue ses victimes en s’inspirant des comptines enfantines (un créateur de mode retrouvé ébouillanté déguisé en souris verte, par exemple), le tourne en ridicule au point que désormais, pour le grand public, “même Passe-Partout passe devant lui parmi les personnalités susceptibles de résoudre l’enquête”.

En désespoir de cause, il envoie la nouvelle venue à la PJ, Clarisse Sterling (“Comme la livre…” “Non, on dit le livre…”), interroger le professeur Morvick, un psychopathe enfermé à la prison des Flots bleus avec Stéphane Bern et un poney mais qui semble deviner les actions du tueur.

L’intrigue n’a ici que peu d’intérêt. Le but est avant tout de permettre à Didier Bourdon, Caroline Anglade (en fausse Jodie Foster) et Arthus, de glisser un maximum de références délirantes. Comme à Autop chef, un concours d’autopsie bourré de conseils très utiles (“ Le vieux, c’est un produit noble, il faut le travailler”). Au gré des pérégrinations policières, les fans de Camping, de La Casa de Papel, de Terminator (“You’ll be back, Sterling”), des Inconnus (“ On n’échappe pas à son destin”), des films d’action asiatiques, des séries françaises (comme Franck Keller), de Maître Gims (“le célèbre juriste”), d’Intouchables ou de 50 nuances de Grey s’amuseront des clins d’œil balancés par des comédiens qui mettent un point d’honneur à tout jouer au premier degré sans crainte du ridicule.

C’est sûr, il convient d’être porté sur l’humour absurde et potache pour apprécier cette comédie dont les gags se déroulent souvent à l’arrière-plan. Avec un bémol : Benjamin Lehrer ne parvient pas toujours à maintenir le rythme dans ce qui se doit de constituer une avalanche permanente de séquences loufoques et/ou dingues. Mais les occasions de rire sont trop rares pour être snobées. Pour une soirée déconnante entre amis, 38°5 quai des Orfèvres devrait parfaitement remplir sa mission.

En adaptant Les algues vertes – l’histoire interdite, la bande dessinée d’Inès Léraud et Pierre Van Hove, Pierre Jolivet a réalisé un film utile, engagé, sur les conséquences parfois désastreuses de l’agriculture intensive. En Bretagne, les engrais que les pluies rejettent dans les rivières et finalement dans la mer, ont entraîné par endroits la prolifération d’algues vertes, qui rejettent un gaz mortel pour ceux qui y sont trop longtemps exposés. Une réalité que personne ne veut admettre, au nom de l’emploi ou du tourisme, mais qu’une journaliste tenace, Inès Léraud, tient à tout prix à révéler.

Le problème, c’est qu’un bon sujet, ça ne suffit pas toujours. Il faut savoir le raconter, lui donner des changements de rythme, l’agrémenter d’éléments de surprise, lui conférer un suspense. Tout ce qui fait défaut à ce long métrage très plat et linéaire de Pierre Jolivet. On n’arrive jamais à se passionner pour cette enquête trop évidente, truffée de dialogues trop écrits, trop symboliques. À l’arrivée, on se dit qu’un documentaire aurait probablement été plus efficace, plus interpellant, plus humain. Une déception.