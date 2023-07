François de Brigode, du petit au grand écran: "J’aime sortir des sentiers battus"

La première séance se déroulera ce dimanche et aura pour thème Casablanca, film culte de Michael Curtiz porté par Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. “C’est un film qui a une atmosphère particulière et qui se situe aux environs de la Seconde Guerre Mondiale. L’ambiance est moite et l’intrigue amoureuse est fabuleuse. En plus de ça, je suis un grand fan du noir et blanc parce que c’est là que les contrastes sont les plus forts, explique le journaliste. Dans ce film, on retrouve le personnage de Victor Lazlo dont le nom est devenu le nom de scène d’une des plus grandes chanteuses belges. On entend également une chanteuse dire “Play it again, Sam”, nom d’une maison de disques belge dont s’occupait Michel Lambot, un homme qui a été à l’école avec moi”.

Casablanca fait partie des films qui l’ont marqué avec Apocalypse Now et L’Aurore de Friedrich Wilhelm Murnau. C’est d’ailleurs le seul film dont l’affiche se retrouve placardée sur les murs de son home cinéma. “Il n’y a pas de hasard”, lance-t-il.

Malgré le fait que vous ayez un home cinéma, continuez-vous à vous rendre dans les salles obscures pour apprécier un film sur grand écran ?

”Bien sûr. Je vais voir un film par semaine en général. Le dernier que je suis allé voir, c’est L’Amour et les Forêts avec Virginie Efira. C’était grandiose. Parfois, j’aime aussi aller seul au cinéma tard le soir. Je me mets dans le fond de la salle et je profite du moment.”

La fréquentation des cinémas a diminué avec les années. Pensez-vous que ce plaisir va se perdre ?

”Il y a effectivement une moins grande fréquentation. Mais, aller au cinéma reste un moment particulier où on ne se contente pas d’aller voir un film. On boit un verre après une séance ou on mange un bout. Je pense que c’est au monde du cinéma de se réinventer en proposant, comme UGC le fait, des événements autour de films.”

Y a-t-il un réalisateur dont vous adorez la patte ?

”Martin Scorsese ! Il fait partie des hommes qui a fait énormément pour les acteurs. C’est un réalisateur qui s’efface pour pouvoir donner aux acteurs leur pleine puissance. Personnellement, j’aime m’isoler dans les coins perdus mais également dans la ville lui, l’a toujours bien filmée. Dans Taxi Driver, par exemple, où l’on retrouve l’un des plus grands acteurs de l’histoire du cinéma, Robert de Niro.”

Vous retrouver devant ou derrière la caméra fait partie de vos rêves ?

”Non, pas du tout ! Ça ne fait pas partie de mes ambitions. J’ai plutôt un côté glouton optique.”

Hugues Dayez (journaliste cinéma de la RTBF, NdlR.) a-t-il du souci à se faire ?

”Non, chacun son job ! Je ne suis pas là pour piquer la place des autres. Quand je présente le JT, j’ai un rôle social à jouer. Je ne me positionne pas du tout comme un critique de cinéma mais comme un homme qui veut donner envie à d’autres d’aller voir un bon film.”