Grève des acteurs à Hollywood : “Il faut mettre des limites à l’intelligence artificielle, parce qu’elle va mettre des gens au chômage”

Dans la foulée de sa conférence de presse, l’actrice Fran Drescher, présidente du syndicat, a expliqué au site spécialisé The Hollywood Reporter pourquoi les négociations avec l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP) ont échoué. Elle a rappelé les enjeux des revendications des acteurs.

L’augmentation du salaire minimum de base

”Au début, et nous pensions que nous faisions des progrès en travaillant sur des questions plus périphériques” a expliqué Fran Drescher, évoquant l’optimisme du début des négociations en juin. “Nous avons commencé à constater une étrange résistance à notre demande de modification du contrat pour tenir compte de [l’évolution] du business model, pour valoriser les contributions de nos membres afin qu’ils gagnent, non pas ce qu’ils gagnaient en 2020, mais ce qu’ils devraient gagner pour tenir compte de l’inflation aujourd’hui et pour les trois années à venir.”

Les acteurs revendiquent l’augmentation du salaire minimum de base. Selon la proposition des producteurs, avance la SAG-AFTRA, les acteurs travailleraient en 2023 pour un salaire inférieur à celui qu’ils percevaient en 2020 en termes réels, et ce pendant toute la durée du contrat. Inacceptable pour le syndicat.

Les acteurs réclament aussi une révision à l'aune du streaming de leurs droits résiduels - les sommes payées lors de la rediffusion d'une oeuvre sur un autre support. Ils souhaitent une prise en compte du succès d'une oeuvre sur les plateformes et plus de transparence de celles-ci sur les chiffres de visionnage.

”Les producteurs nous ont dupés”

Fran Drescher dénonce les manœuvres des producteurs quand son syndicat a accepté “l’obtention d’une prolongation de douze jours [des négociations], sans précédent. Nous l’avons fait de bonne foi. Ils n’ont rien proposé. Ils nous ont dupés pour pouvoir continuer à promouvoir leurs films d’été pendant douze jours supplémentaires.” (En effet : la promotion du film Oppenheimer a été avancée brusquement de trois jours pour pouvoir se tenir avant l’expiration du délai)

Fran Drescher met aussi en avant l’impact du numérique et des intelligences artificielles. “Je pense que le monde entier nous regarde, parce que les êtres humains sont remplacés par des robots dans tous les domaines. […] Il faut mettre des garde-fous autour de l’intelligence artificielle, parce qu’elle va mettre des gens au chômage. Elle met déjà nos membres au chômage.”

La grève n’impacte pas que les acteurs ou les onze mille scénaristes en grève depuis le 2 mai, mais aussi les techniciens, en chômage technique, ou les fournisseurs de service qui vivent des activités des tournages. Fran Drescher en appelle à une solidarité : “Quelqu’un doit mettre les limites […]. Nous servons un objectif qui dépasse nos propres intérêts. Parce que ce qui se passe ici et maintenant va avoir des répercussions aux quatre coins du monde.”