Qui est Fran Drescher, la présidente du syndicat des acteurs hollywoodiens en grève et “nouvelle icône anticapitaliste” ?

Elle retrouve aujourd’hui l’avant-scène : jeudi 13 juillet, elle est apparue devant des dizaines de caméras comme la présidente du syndicat des acteurs, la SAG-AFTRA, qui venait de voter à l’unanimité plus tôt dans la journée de faire grève - une action historique, la première conjointe avec les scénaristes, depuis 1960.

”Le monde nous regarde”

Elle a voulu prendre date : “Les yeux du monde, et en particulier ceux des travailleurs, sont braqués sur nous”, a-t-elle lancé, avec son accent du Queens, familier. “Ce qui nous arrive est important. Ce qui nous arrive se produit dans tous les secteurs”.

Fran Drescher a eu de prestigieux prédécesseurs à ce poste de leader syndical, Ronald Reagan et Charlton Heston entre autres noms célèbres. Le premier avait mené la grève de 1960, la première qui avait permis aux acteurs et aux scénaristes de percevoir des rémunérations supplémentaires sur la diffusion des films à la télévision – les fameux droits résiduels dont une revalorisation est réclamée aujourd’hui par les deux professions pour le streaming.

Une carrière en dents de scie

Fran Drescher, 65 ans, a un parcours significatif des revendications des acteurs qui ne sont pas des stars. Son rôle principal dans Une nounou d'enfer dans les années 1990 reste le plus important. On l’a revue sporadiquement à la télévision et dans des films. Elle a récemment joué dans une sitcom sur NBC, Indebted, qui n’a duré que 12 épisodes avant d’être annulée en 2020.

Ceux qui, comme elle, ont une carrière en dents de scie, faite de seconds rôles et brèves séries, peuvent continuer à payer les factures en touchant les chèques des fameux “droits résiduels”. Ils constituent leur rente, dans un pays où les couvertures sociales sont chères et les droits au chômage limités.

”Nouvelle icône anticapitaliste”

Au fil de son implication syndicale, l’actrice en est venue à se positionner comme une critique de la cupidité des entreprises, en légendant ses photos avec des slogans tels que “STOP CAPITALIST GREED NOW” (Arrêtez la cupidité capitaliste !). En 2017, le New York Magazine l’a qualifiée de “Nouvelle icône anticapitaliste préférée”.

Elle a été élue à la présidence de la guilde en 2021, après une campagne très disputée contre Matthew Modine, une des stars de la série Stranger Things. La compétition fut aussi âpre qu’une campagne à la présidence des Etats-Unis. Matthew Modine a accusé Fran Drescher de répandre des mensonges à son sujet. L’acteur aurait même menacé de la poursuivre en diffamation, selon le site Deadline.

Fran Drescher, à droite, avec Meredith Stiehm, présidente de la Guilde des scénaristes (WGA), le 8 mai, devant le studio Paramount Pictures. ©Invision

Et “icône” de Kim Kardashian

Les positions de Fran Drescher en faveur de travailleurs “de tous les secteurs” ne l’empêchent pas de participer à des événements très bling-bling.

La semaine dernière, elle a suscité des critiques pour avoir assisté à un défilé de mode Dolce & Gabbana dans les Pouilles, en Italie. On l’a vue sur une photo avec Kim Kardashian. À ses 362 millions d’abonnés sur Instagram, la star de la téléréalité a déclaré, en faisant allusion à la syndicaliste : “À mon icône de la mode ! Toujours sur mon moodboard ! J’aime vraiment cette femme !”

Fran Drescher et Kim Kardashian. ©Kim Kardashian

Alors que les négociations entraient dans leur dernière semaine, cette image de la présidente du syndicat en train de s’encanailler a fait polémique. Elle s’est défendue de cette apparition comme étant du travail de représentation.

Jeudi, elle a retrouvé les atours - t-shirt au sigle de la SAG-AFTRA - et la posture d’une meneuse syndicale - le poing levé d’indignation : “Je suis choquée par la façon dont les gens avec qui nous avons affaire nous traitent ! C’est dégoûtant. Honte à eux !”