Bouli Lanners raccroche : “J’en ai un peu marre de porter tout ça”

Après Benoît Poelvoorde en juin - même si cela reste à confirmer pour le Namurois -, c’est la deuxième grande personnalité du cinéma belge à faire savoir qu’elle fait un pas de côté. Rappelons que Bouli Lanners a été récompensé par un César et un Magritte du Meilleur acteur cette année pour son rôle dans La Nuit du 12. En 2013, il avait déjà reçu le Magritte du Meilleur second rôle pour De rouille et d’os.

Ses cinq longs métrages, auxquels s’ajoutent six courts métrages, se sont tous distingués dans de grands festivals. En 2005, Ultranova a été sélectionné par le Panorama du festival de Berlin, comme l’a également été Les Premiers, les Derniers en 2016. Eldorado, a été sélectionné par la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes en 2008 où il a reçu les prix FIPRESCI et Regards. Il a aussi été nommé pour le César du Meilleur film étranger l’année suivante.

Son troisième long métrage, Les Géants, a également reçu deux prix à la Quinzaine des réalisateurs lors du Festival de Cannes 2011. Il a aussi décroché les Magritte du Meilleur film et de la Meilleure réalisation en 2012, tandis que L’Ombre d’un mensonge, son dernier long métrage, a reçu le Magritte de la Meilleure réalisation cette année.

C’en est fini de Bouli Lanners au cinéma ? Pas tout à fait. L’acteur et désormais ex-réalisateur explique que remiser sa casquette de cinéaste au placard va lui laisser plus de temps pour s’adonner à d’autres envies, d’autres projets. Il évoque notamment l’écriture de scénarios et son métier d’acteur qui reprendrait le dessus. Cela lui laissera également le temps pour la peinture et cette idée de théâtre de marionnettes qu’il doit finaliser car le rendez-vous avec le public est dans quelques mois, souligne-t-il.

Bouli Lanners (comédien, scénariste, metteur en scène et réalisateur) et Elisabeth Ancion (scénariste, costumière et metteuse en scène), ont repris le théâtre Al Botroûle à Liège pour le transformer en Théâtre (transmissionnaire) de la couverture chauffante dédié aux marionnettes. ©JC Guillaume

L’heure de la retraite n’a donc pas encore sonné, loin de là, pour le natif de Moresnet-Chapelle près de La Calamine, dans l’est du pays.