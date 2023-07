Didier Bourdon: "Cela m'intéresserait de tourner un film sur le wokisme avec Les Inconnus, on pourrait faire un truc merveilleux"

”Il y a un héritage, c’est sûr, explique-t-il sur le ton de la discussion entre potes, devant une menthe à l'eau. On ne peut pas trop l’expliquer. Je dirais, et c’est pour ça qu’on se reconnaît dans Benjamin Lehrer ou Philippe Lacheau, que pour nous, c’était beaucoup de travail dans le détail et dans la passion. Et c’était un vrai plaisir. Le perfectionnisme, cela reste. Quand c’est fait à la va-vite, cela marche un moment et puis ça part. Certains gags des Inconnus ne plaisaient pas au début mais bien maintenant. Un gars m’a un jour dit, sincère : 'Je n’aimais pas trop les Inconnus, j’ai revu les sketches, c’est bien, finalement.' J’avais envie de lui répondre qu’on les avait réécrits pour lui (rire). Peut-être qu’à l’époque, il y avait des a priori. Peut-être parce qu’on faisait des sketches complètement différents. Même 'Est-ce que tu baises ?', on nous a dit que cela allait être lourd. Mais non, c’était un pastiche. Le jeu était assez pointu. Les gens qui voyaient ça un peu rapidement ne se rendaient pas compte. Et puis, il y a toujours des personnes qui essaient de nous minimiser. Un critique avait dit à propos des Trois frères : c’est une suite de sketches. Il ne l’avait pas vu, parce que ce n’est pas le cas.”

À lire aussi

Vous aviez le sentiment d’être des précurseurs ?

“Non, on ne s’en rendait pas compte. C’est la technique qui nous a permis de faire des vidéos. Le producteur, qui avait fait ça avec Coluche, voulait qu’on reste à la radio. Quand on lui a dit qu’on voulait faire des émissions, il ne voulait pas. Alors qu’on savait que la vidéo allait nous permettre de parler à la caméra au commissariat par exemple. Je crois que les hommes inventent grâce à la technique. Le rock’n roll, Mozart n’aurait pas pu l’inventer parce qu’il n’y avait pas de guitare électrique alors qu’il était rock’n roll pour son époque. Il y a aussi la création, bien sûr, je ne veux pas minimiser notre travail, mais c’est là où on a été précurseurs : la technique nous a permis de faire d’autres choses.”

Quelle est la technique qui permettrait d’aller plus loin, maintenant ?

“YouTube a déjà permis un autre style d’écriture, plus émietté. Si on avait 20 ans, je pense qu’on travaillerait sur YouTube. Sans parler du fait qu’on ne pourrait pas dire les mêmes choses à la télé qu’à l’époque. C’est une très bonne question. Peut-être qu’on ferait une série. C’est un peu la mode, les moyens techniques permettent de tourner beaucoup plus vite, les effets spéciaux coûtent beaucoup moins cher. La technique est importante. Molière, s’il y avait eu la vidéo ou le cinéma, il aurait fait du cinéma, c’est sûr et certain. Mozart ou Beethoven, s’il y avait eu l’électronique, ils l’auraient utilisée.”

Vous créeriez aussi sur Tik Tok ?

“On y est beaucoup, avec nos sketches. C’est ce que disent mes filles. Cela veut dire que les jeunes nous aiment. Nous, y faire des nouvelles choses, non, cela ne m’intéresserait pas. Sauf peut-être à la rigueur pour faire une promo d’un film, avec des parodies, mais pour le reste, non, on est trop vieux.”

Pourquoi cela ne vous intéresserait-il pas ?

“Si on faisait un film avec Les Inconnus, peut-être qu’on essaierait quelque chose d’un peu marrant sur Tik Tok, c’est possible. Le côté très court, c’est un challenge. Il faudrait le faire pour une raison. Être connu, on n’a pas besoin de ça. Pour une promo un peu délirante… Un truc me plairait. Je l’ai fait sur Instagram, mais certains l’ont pris au sérieux : avec des applis, on a l’air d’avoir 20 ans ou 40 ans de moins. Je faisais : “Bonjour, je m’appelle Didier Bourdon, et je voudrais être comédien”, puis je délirais sur le Covid-19. Des gens se sont demandé ce qui se passait, ils pensaient que j’avais prévu le Covid (rire). La plupart ont pris ça au second degré, mais c’était vachement bien fait. Cela, ce serait possible. Avec les filtres, ce serait intéressant.”

Ce n’est pas plus difficile de surprendre aujourd’hui, surtout avec le wokisme ?

“Cela m’intéresserait de tourner un film comme ça, avec des mecs qui se reprennent. Le côté “Mademoiselle, ah pardon, peut-être vous êtes un homme ou une femme”, en sketch, avec Les Inconnus, on aurait pu faire un truc merveilleux. Toujours prendre le contre-pied. Les mecs veulent bien faire : “Je crois, enfin, pas croix, non, on est laïcs, c’est le verbe croire. ” Cela démontre l’absurdité : on ne peut plus rien dire. Dans un film corse, il y avait cette tirade : “On ne peut plus rien dire, tout ce qu’on peut faire, c’est se taire. Et encore, on va nous accuser de stigmatiser les muets” (rire). Nous, on le ferait bien en sketch : à force de vouloir tellement bien faire, on ne peut plus rien dire. ”

On vous attend ensemble dans le film de Riad Sattouf…

“C'est un film avec Les Inconnus, pas des Inconnus. Bernard (Campan), ça le rassure que ce ne soit pas nous. À Riad, bien sûr, on ne va pas dire non, mais il faudra faire attention de bien doser, que ce soit un film qui sert l’univers de Riad et que les gens ne s’attendent pas à voir Les trois frères. Il va falloir faire attention. Et clarifier la situation. Cela va être très drôle. On va quand même jouer plusieurs personnages ; Riad est tellement fan que je crois qu’il y aura quand même l’esprit des Inconnus. On attend de voir le scénario. Cela ne devrait pas tarder. ”

Vous en avez au moins vu un. Vous n’avez pas dit oui sans rien savoir…

“Il nous a montré une première ébauche, mais il a changé. Il attend de nous donner un projet presque fini. C’est un bosseur. Si c’est nul, on ne le fera pas, mais très honnêtement, il faut faire confiance. J’ai déjà tourné avec Riad Sattouf, j’aime beaucoup son univers. Et puis, on va peut-être ajouter notre patte. Si ça avorte, ça avortera. Mais ça m’étonnerait. ”

Il y avait une attente gigantesque pour Tous Inconnus, sur TF1, et ensuite, il y a eu les critiques. Cela fait mal ?

“À TF1, mais c’était trop cher pour la chaîne, j’avais dit que ce serait bien, de faire des sketches très courts. Les imitations trop longues, cela devient insupportable. 'Vous allez voir que les gens vont se plaindre.' Cela n’a pas loupé. Nous avions accepté de faire les liaisons, parce que les artistes se sont déplacés pour nous, mais TF1 voulait qu’on fasse des sketches au milieu et on a dit non. Parce que les gens allaient être déçus, parce qu’ils préfèrent les Inconnus. Cela n’a pas loupé. Certains exagèrent un peu, mais c’était trop long. Il fallait donner envie, et couper, pour donner envie de voir la suite. Mais pour TF1, c’était trop cher, parce que c’était encore plus de sketches. Pour moi, c’était une fausse bonne idée. Je l’avais dit. ”

Peut-on espérer vous revoir aussi derrière une caméra ?

“J’ai réalisé Sept ans de mariage, qui a eu un succès incroyable. Après, pour Les Inconnus, Bernard dira que c’est moi qui ai réalisé. Ce n’est pas faux, mais j’aime bien le duo avec Bernard parce que c’est mon alter ego, Pascal (Légitimus) étant l’œil qui regarde en dernier. J’ai envie de réaliser à nouveau. J’étais en manque de jouer, parce qu’avec les réalisations on dit non à beaucoup de choses, donc maintenant je me rattrape un peu, mais j’ai à nouveau envie de réaliser. J’ai des idées.”

Vu celles déjà émises durant cette interview, cela promet.