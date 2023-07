L'avant-première de "Le Manoir hanté", le nouveau Disney, marquée par l'absence des stars en grève

Les membres du syndicat des acteurs SAG-AFTRA ont rejoint sur les piquets de grève ceux du syndicat des scénaristes - le WGA - pour paralyser Hollywood, un mouvement sans précédent depuis plus de 60 ans.

Tous protestent contre les conditions imposées par les studios.

"Je suis un réalisateur, et un scénariste, et un artiste dans cette industrie. Et c'est vraiment, vraiment dur", a déclaré Justin Simien à l'AFP.

"Je les soutiens absolument. Et je prends part au combat moi-même", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il aurait aimé "faire la fête avec eux ici".

Les acteurs se sont mis officiellement en grève à minuit jeudi après avoir constaté l'impasse des négociations avec les studios de production.

Comme les scénaristes, les acteurs réclament une revalorisation de leur rémunération, en berne à l'ère du streaming. Ils souhaitent également obtenir des garanties concernant l'usage de l'intelligence artificielle (IA), pour empêcher cette dernière de générer des scripts ou de cloner leur voix et image.