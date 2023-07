Christopher Nolan de retour avec "Oppenheimer": “On m’a demandé de modifier le film en raison des circonstances géopolitiques. Et j’ai dit non”

Pour symboliser cet instant, le réalisateur Christopher Nolan montre Oppenheimer revêtir un chapeau porkpie et un costume de tweed. Ils passeront à la postérité sur les photos de cette période. Cet “uniforme” remplace celui, militaire, que son ami Isidor Rabi lui a conseillé de retirer pour manifester son indépendance vis-à-vis de la hiérarchie : “Sois toi-même !”.

Christopher Nolan a aussi son uniforme : veston noir sur chemise bleue boutonnée aux deux tiers, éventuellement renforcé d’un gilet et d’une écharpe grise. Un thermos de thé complète l’attirail qu’il arbore pour une Zoomket (une interview par Zoom, en novlangue d’attaché de presse). À distance comme en face-à-face, le réalisateur demeure d’autant plus passionnant que son nouveau film est le plus abouti et le plus conséquent qui relègue la poudre aux yeux de Tenet au rang d’anomalie.

À lire aussi

Christopher Nolan dirige Cillian Murphy sur le tournage de "Oppenheimer". ©© Universal Pictures. All Rights Reserved.

Pensez-vous qu’il y ait une leçon à tirer de l’histoire d’Oppenheimer ?

Je pense que l’histoire d’Oppenheimer sert de mise en garde. Mais il s’agit avant tout d’une histoire très dramatique. C’est pourquoi j’ai pensé qu’elle se prêterait à un traitement cinématographique. Et je pense qu’on ne peut pas aborder un tel drame au cinéma en étant détaché. C’est plutôt le propre des documentaires. Selon moi, il faut mettre le public dans la position de personnages qui traversent des situations très, très difficiles, sans réponse facile. Le cinéma est à son meilleur lorsqu’il laisse le public face à des interrogations, sans prétendre avoir les réponses à ces questions. Les histoires que je traite abordent souvent les questions les plus troublantes qui soient. Après Oppenheimer et la bombe, le monde a changé radicalement et il est impossible de revenir en arrière.

À lire aussi

À plusieurs moments dans le film, vous nous plongez dans les “visions” d’Oppenheimer. Cet élément est absent du livre “Robert Oppenheimer – Triomphe et tragédie d’un génie” que vous adaptez. D’où cela vient-il ?

Pour moi, c’est la façon la plus cinématographique d’aborder cette histoire. La figure d’Oppenheimer est ambivalente. Il a créé la bombe puis est devenu une sorte de lanceur d’alerte sur ses dangers. Une façon de résoudre cette ambivalence à l’image était d’être dans sa tête. Mais ce que j’ai ressenti, c’est que si vous êtes dans sa tête, c’est un être humain imparfait, comme chacun de nous. Si vous voyez le monde à travers ses yeux, vous le comprenez au lieu de le juger. Il est très important pour moi que le public quitte le film dans un état de compréhension et non de jugement. Et lorsque le film se termine, je pense que nous nous retrouvons face à une série de questions inconfortables. L’Histoire nous confronte à des questions difficiles, des dilemmes éthiques.

Cillian Murphy dans "Oppenheimer", avec "l'uniforme" caractéristique du physicien. ©© Universal Studios. All Rights Reserved.

La menace d’un conflit nucléaire a ressurgi. Vous avez commencé le tournage le même mois que le début de la guerre en Ukraine. Cela vous a-t-il a donné un sentiment d’urgence plus important ?

Lorsque j’ai commencé à écrire le scénario, j’ai eu une conversation avec l’un de mes fils, adolescent. Lorsque je lui ai dit sur quoi je travaillais, il m’a répondu : “Est-ce vraiment quelque chose qui préoccupe les gens ?” Je lui ai répondu que c’était peut-être une raison de faire ce film. Mais la triste vérité, c’est que deux ans plus tard, il ne se pose plus cette question. En tant que cinéaste, on ne peut jamais savoir dans quelles circonstances le film va sortir. C’est un processus tellement long… On m’a demandé de modifier le film en raison des circonstances géopolitiques. Et j’ai dit non. Mais la résonance, la façon dont on regarde le film, est inévitablement influencée par le monde qui nous entoure. Je pense en particulier aux luttes du personnage de Robert Downey Jr, Lewis Strauss, qui préside le Comité de l’énergie atomique. Je pense que nous pouvons entendre ses arguments de différentes manières. Il est un peu plus difficile de juger ce personnage. Nous avons une relation complexe aux armes nucléaires. Elles sont toujours présentes, elles exigent une gestion permanente. C’est un danger qui ne disparaîtra jamais. Il faut s’en préoccuper.

À travers Oppenheimer, vous interrogez l’éthique de la science. Vous sentez-vous investi d’une mission à cet égard ?

La science a tendance à être utilisée à tort et à travers. Sa cooptation par la politique peut être dangereuse. Ce que vous voyez dans le film, c’est que la recherche peut avoir les conséquences les plus effroyables. Et, aussi, à quel point il est dangereux pour les scientifiques d’entrer dans le champ du politique. Ce fut la première fois dans l’histoire de l’humanité que la science a été utilisée pour gagner une guerre. Cela a changé pour toujours la relation entre la science et la société. On le voit encore avec les nouvelles technologies. Il est très intéressant aujourd’hui de parler aux chercheurs. Malheureusement pour eux, il est rare qu’ils soient en mesure d’évaluer les conséquences involontaires de la mise sur le marché d’une technologie.

À lire aussi

Vous représentez une explosion nucléaire. Avez-vous tiré votre inspiration d’autres films ?

Je n’ai pas vu de représentation spécifique de la puissance et de l’énergie que j’imagine avoir été la sensation de découvrir le feu nucléaire pour la première fois, comme les témoins l’ont rapporté dans leurs récits. C’est ce qui m’a le plus inspiré. C’est très fort. Je n’ai pas l’impression d’avoir vu quoi que ce soit dans les films. J’ai d’ailleurs réalisé un film sur une menace nucléaire, The Dark Knight Rises, dans lequel on voit une explosion nucléaire, que nous avons réalisée avec des images de synthèse. L’équipe a fait du très bon travail et j’y ai apporté beaucoup de soin et d’attention, mais la peur n’y est pas tangible. Je savais qu’en abordant ce film, cette approche n’allait pas suffire. Il faut montrer le test de Trinity [le premier test de la bombe atomique, dans le désert du Nouveau-Mexique, NDLR] comme la chose la plus belle et la plus horrible à la fois. J’ai donc demandé à mon équipe de mettre ses visuels de côté et de chercher de nouvelles approches, des approches expérimentales. Ils ont trouvé des méthodes, dont certaines étaient microscopiques, pour représenter de grandes choses. Nous avons combiné plusieurs techniques pour essayer de recréer la sensation de cette première explosion.

Vous ne quittez jamais le point de vue américain. Comme dans Dunkerque, l’ennemi est invisible.

Les deux films diffèrent dans leur approche. Dunkerque est une histoire individuelle dans l’Histoire. J’ai choisi d’utiliser des personnages fictifs. Il s’agit d’un événement historique vécu par un individu à un moment donné. Il s’agit donc de regarder les événements par son bout de la lorgnette. J’ai confiance dans le fait qu’une histoire forte peut être transmise en voyant les choses exactement de la manière dont quelqu’un les a vécues. J’essaie de rattacher un individu à des événements qui le dépassent. Il faut trouver un ancrage émotionnel. Quand j’ai fait des recherches, j’ai découvert qu’Oppenheimer a appris les événements du 6 juin 1945 par la radio, comme le reste de l’Amérique et du monde. Cela m’a semblé être un basculement extraordinaire et remarquable pour quelqu’un qui a été au coeur du projet. C’est cela que j’ai voulu faire ressentir au public. La gravité de l’événement se révèle d’elle-même.