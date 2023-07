"Oppenheimer": la DH a vu le nouveau film de Christopher Nolan sur le père de la bombe atomique, voici notre verdict

Si avec la chute du Mur de Berlin en 1989, le sujet aurait pu paraître daté, la guerre en Ukraine provoquée l’an dernier par la Russie a remis le sujet à l’avant-plan. Le bras de fer auquel se livre l’Europe, Washington et Moscou a refait surgir la peur du conflit nucléaire, Vladimir Poutine l’évoquant régulièrement.

Ce que n’est pas “Oppenheimer”, le film de Christopher Nolan

Oppenheimer n’est pas un film d’action. Si vous souhaitez voir des cascades, des scènes trépidantes qui se déroulent à 200 km/h, il y a le dernier Indiana Jones, avec Harrison Ford ou, encore plus remuant, Mission : Impossible 7, avec un Tom Cruise au sommet de sa forme.

Ce n’est pas non plus une réalisation truffée d’effets spéciaux. Il y en a très peu et ceux qu’on voit à l’écran ont été réalisés à l’ancienne, a indiqué Christopher Nolan. Oppenheimer n’est pas dans la surenchère en la matière, bien au contraire.

Ce n’est pas un film sur l’histoire de la bombe atomique. Certes, elle est présente tout au long du long métrage mais elle n’est pas le cœur du récit. D’ailleurs, Hiroshima et Nagasaki ne sont qu’évoqués, jamais montrés. Il est plus question des États-Unis et de leur démon : le communisme.

Enfin, ce n’est pas un film à voir en vitesse. Prévoyez votre après-midi ou toute votre soirée car Oppenheimer flirte avec les 3 heures !

Ce qu’est “Oppenheimer” : un biopic sur le père de la bombe atomique

Oppenheimer est un biopic, le premier auquel s’attaque le réalisateur. Il se concentre sur la vie et les réalisations de J. Robert Oppenheimer, physicien américain d’origine allemand qui sera embarqué dans l’incroyable – et dramatique – aventure de la bombe atomique. On le découvre jeune et maladroit, croisant les plus illustres savants du XXe siècle, plongé dans ses pensées au cœur de la matière, de la physique quantique. Celle qui s’intéresse aux atomes et aux particules que sont les neutrons, les protons et les électrons. Ces éléments constituent les objets de l’univers et les champs de force qui les animent. C’est la science qui explique ce que la physique classique ne peut pas expliquer.

Robert Oppenheimer, un lanceur d’alerte

L’histoire, on la connaît, du moins celle de la bombe. On connaît moins, en Europe, ou on l’a oublié, combien Robert Oppenheimer a été tiraillé par l’œuvre de sa vie. Il lui a fallu prendre de vitesse les nazis qui cherchaient aussi à se procurer l’arme ultime, vaincre les résistances ou de ses pairs, déjoue la mainmise des militaires et des politiques sur le fameux projet Manhattan et parvenir à rester en accord avec ses pensées quand il a réalisé ce qu’allait provoquer la bombe qu’il construisait. “L’histoire d’Oppenheimer sert de mise en garde, confie Christopher Nolan dans un entretien accordé à nos confrères de La Libre Belgique. La figure d’Oppenheimer est ambivalente. Il a créé la bombe puis est devenu une sorte de lanceur d’alerte sur ses dangers.”

”La science a tendance à être utilisée à tort et à travers. Sa cooptation par la politique peut être dangereuse. Ce que vous voyez dans le film, c’est que la recherche peut avoir les conséquences les plus effroyables, dit-il. Et, aussi, à quel point il est dangereux pour les scientifiques d’entrer dans le champ du politique. Ce fut la première fois dans l’histoire de l’humanité que la science a été utilisée pour gagner une guerre. Cela a changé pour toujours la relation entre la science et la société. On le voit encore avec les nouvelles technologies.”

Cillian Murphy, Matt Damon, Emily Blunt : un casting de fou

Si la mise en place des personnages est un peu longue et l’intrigue complexe dans sa chronologie – comme peuvent l’être les récits d’Inception ou d’Interstellar –, Christopher Nolan livre un film captivant, usant de ses redoutables trucs et astuces à propos du temps. Chaque détail compte à partir de la première minute et prend son sens à mesure que l’histoire se déroule. C’est l’avènement d’un nouveau monde qui se dessine sous nos yeux, moins marqué par le nazisme et la guerre contre le Japon que par l’émergence d’un nouvel ennemi : l’Union soviétique.

Le tout servi par une distribution de malade, avec Cillian Murphy (Oppenheimer) en électron libre, Robert Downey Jr, Rami Malek, Emily Blunt, Florence Pugh, Casey Affleck, Kenneth Branagh ou encore Gary Oldman. Et par une bande-son absolument incroyable signée Ludwig Göransson, qui avait déjà travaillé sur Tenet.