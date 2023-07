Brigitte Bardot victime d’un malaise: "Les choses restent fragiles"

Trois jours plus tard, c’est Brigitte Bardot qui suscite l’inquiétude. Mercredi matin, les pompiers ont été appelés à intervenir à la Madrague, le domicile de BB à Saint-Tropez, a fait savoir BFM TV. L’actrice a rencontré des problèmes respiratoires. “Elle a eu du mal à respirer aux environs de 9 heures, a indiqué son mari à Var-Matin. C’était plus fort que d’habitude mais elle n’a pas perdu connaissance pour autant.” Elle a été placée sous oxygène par les pompiers qui sont restés un moment pour la surveiller.

Bernard D’Ormale, le mari de Brigitte Bardot se veut rassurant

Bernard d’Ormale se veut rassurant. “Son pouls va bien, son cœur aussi, et sa tension est bonne. Mais les choses restent fragiles”, a-t-il ajouté tout en précisant qu’aucune anomalie n’a été détectée. “Appelons ça un moment d’égarement respiratoire”, a-t-il déclaré. À 88 ans, comme toutes les personnes âgées, Brigitte Bardot ne supporte plus la chaleur, a souligné son mari. “Il ne faut pas qu’elle fasse d’efforts inutiles.” Il est vrai que le mercure a affiché jusqu’à 37 degrés à Saint-Tropez mercredi.

”C’était plus fort que d’habitude”, “les choses restent fragiles”… Voilà qui n’est pourtant pas de nature à rassurer totalement quant à l’état de santé de Brigitte Bardot. D’autant qu’en mai dernier, on apprenait via France Dimanche que l’actrice avait déjà connu des difficultés respiratoires plus tôt dans l’année.

En mars dernier, elle a été hospitalisée dans le plus grand secret à Toulon. Les informations que dévoilait alors le magazine étaient peu rassurantes. Il évoquait “une grave insuffisance cardiaque” ayant nécessité un passage par les soins intensifs, de “difficultés respiratoires”, d’un “déficit d’oxygénation sanguine” et même de troubles cognitifs touchant à la parole et à l’écriture.

Brigitte Bardot rassure : “Je n’ai perdu aucune de mes facultés”

Les médecins auraient prescrit une hospitalisation de trois semaines, ce qu’aurait refusé Brigitte Bardot qui serait rentrée chez elle après 4 jours. Invité dans Touche pas à mon poste, le producteur Fabien Lecoeuvre avait parlé de fugue, qu’elle s’était échappée de l’hôpital. Il ne cachait pas son inquiétude.

Brigitte Bardot menant sa vie très loin des projecteurs depuis longtemps, cela ouvre la porte à toutes les spéculations et interprétations. Pour couper court à ce qui était relaté dans la presse, elle a publié sur Twitter un message écrit de sa main dans lequel elle livrait sa vérité. “Je tiens à rassurer tout le monde. Je vais très bien. La presse a fait un scandale avec un malaise qui m’est arrivé en janvier et dont on fait tout un tintouin aujourd’hui. Je n’ai perdu aucune de mes facultés, la lettre ouverte envoyée à Macron il y a trois jours en est la preuve !” Elle faisait référence à un courrier adressé au président français dans lequel elle fustigeait avec force son “inaction, sa lâcheté, son mépris des Français”.

Lors de son intervention dans TPMP, Fabien Lecoeuvre avait évoqué l’aversion qu’a BB envers la médecine et les hôpitaux. Elle n’aime pas les injections et les anesthésies. Elle a toujours refusé de se faire opérer, ce que confirme aussi Yves Bigot. Malgré des problèmes de hanches entraînant des difficultés pour se déplacer, elle n’a jamais voulu passer sur le billard. Elle garde, a-t-il dit, un souvenir traumatisant de la mort de sa mère en 1968 et de son ami Jean-Luc Lagardère en 2003 lors d’intervention sous anesthésie.