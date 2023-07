Benoît Poelvoorde : “Aujourd’hui, les lignes des voitures sont laides et agressives, elles ressemblent à des chaussures de gym ou des yachts”

”Dans Normale, j’étais en souffrance et ma fille m’aidait, alors qu’ici c’est exactement l’inverse, explique-t-il enjoué. Cela permet d’explorer les deux côtés du miroir, et le plus incroyable, c’est que j’ai tourné ces deux films à la suite. Ici, je suis interloqué par sa capacité à vivre normalement. Un mot que je faisais très attention de ne pas utiliser dans les interviews pour Normale ! Surtout que je ne sais pas ce que ça veut dire être normal. À mes yeux, Mimi est juste un peu décalée. Un peu comme moi, quoi (rire). Moi, je n’arrivais pas à définir sa pathologie : est-ce qu’elle a des tocs, est-elle bipolaire, schizophrène ou maniacodépressive ? Le plus simple, c’était de regarder la réalisatrice, parce qu’il y a beaucoup d’elle dans le scénario. Elle paraît tout à fait normale, mais ne l’est pas : c’est la raison pour laquelle j’ai accepté de tourner ce film. Il lui ressemble. Elle est décalée, elle fait de l’humour sans en faire, on ne sait jamais sur quel pied elle danse, elle me surprend tout le temps.”

Vous vous retrouvez dans le côté sauveur de votre personnage ?

”Non, j’en serais incapable. Mais ce n’est pas un sauveur. Pour moi, jusqu’au bout, cet avocat reste quand même une petite salope. Il a un grand cœur, mais je ne suis pas persuadé qu’il soit honnête pour autant. C’est la réalité : on s’arrange tous à un moment ou l’autre avec le réel. Moi, en tout cas, j’ai choisi de ne pas le jouer honnête. C’est un avocat, quoi (rire). Il n’est pas dépressif comme on me le dit parfois. C’est un petit peu véreux, arrivé au stade où les avocats finissent par se rendre compte qu’il faut s’arranger avec la vérité des lois. Le droit n’est pas la morale. Et il faut distinguer la vérité de la vérité judiciaire. Comme je le dis toujours, quand tu vois un avocat, c’est trop tard (rire). Je le vois comme un type qui a fait le tour des limites de ce qu’il peut accepter. C’est pour ça que tant d’avocats écrivent des romans : ils ont besoin de se dégager de ce réel avec lequel ils se sont beaucoup accommodés.”

Benoît Poelvoorde s'est en partie retrouvé dans le personnage non pas de Paul l'avocat, mais de Mimi la stagiaire. ©Pyramide Films

Vous n’avez pas envie d’imiter leur exemple ?

”Non. L’avocat choisit sa propre plaidoirie, alors que l’acteur utilise les mots d’un autre. Je pourrais faire le barreau, parce que j’aurais de la tchatche et j’aurais écrit moi-même ma plaidoirie, alors que là, en tant que comédien, ce n’est pas le cas.”

Rien ne vous en a jamais empêché…

”Je suis d’accord. Mais je suis peut-être en train de le faire, d’écrire mes propres textes… Je suis sur un projet.”

En rapport avec votre goût pour la littérature ?

”Un truc m’a fait beaucoup rire : la lecture rapide. Des mecs prétendent qu’on peut lire 350 pages en moins d’un quart d’heure. C’est impossible, mais ce qui m’a interpellé, c’est que des gens se disent qu’ils liraient bien très très vite. On vit dans l’époque de l’egocratie permanente et on fait croire qu’on peut lire en dix minutes des œuvres complètes pour pouvoir s’en vanter. Alors que la lecture, c’est du plaisir, de l’évasion et du temps. C’est plus riche que regarder son téléphone…”

Un exercice plus physique qu'on ne l'imagine... ©Pyramide Films

Mimi trouve qu’elle est en très mauvaise compagnie avec elle-même…

”Voilà une phrase qui me parle. Quand je suis en phase haute, comme cela ne me dérange absolument pas de rester seul, je passe des moments délicieux avec moi-même ! Mais chaque médaille a son revers. Je suis comme une balançoire, il faut que ça monte. Mais quand ça s’arrête au milieu, là, on ne se sent pas tellement bien avec soi-même. Mais bon, il suffit de remettre un petit coup de vent sur la balançoire…”

Votre personnage place la justice au-dessus de tout ? Et vous ?

”C’est la beauté. Tout peut être harmonie, équilibre. Ce n’est pas une question de moyens : il suffit de regarder un arbre, une feuille. La beauté est partout. On en a besoin en permanence, mais malheureusement, on la détruit. J’aime énormément les voitures, mais les lignes des voitures, comme celles des maisons, sont de plus en plus laides et agressives : elles ressemblent à des chaussures de gym ou des yachts. On ne se rend pas compte à quel point on a besoin de la beauté. Sans elle, on est foutu.”