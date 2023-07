C'est instinctif, immédiat: il y a des films pour lesquels on ressent de la tendresse dès les premières images. Peut-être parce que Benoît Poelvoorde incarne avec une humanité folle un avocat passionné mais dont les petites magouilles ont fini par saper la réputation. Peut-être parce que Daphne Patakia apporte une présence hypnotique à une jeune stagiaire psychorigide souffrant de problèmes psychiatriques importants (elle ne peut s'empêcher de mêler sexe et travail), à la limite de l'autisme et incapable d'accepter le moindre compromis. Peut-être parce qu'Agnès Jaoui rajoute un grain de malice à l'ensemble. Allez savoir.

Toujours est-il qu'une fois pris dans les filets de l'histoire, impossible de décrocher. Astucieusement, la réalisatrice Marie Garel-Weiss passe de la comédie tendre à la douce folie, du film de procès aux antipodes des séries du même genre à la réflexion dramatique lourde de sens, du burlesque aux émotions profondément enfouies avec une légèreté étonnante. Benoît Poelvoorde et Daphne Patakia la suivent avec souplesse dans ses pérégrinations, laissant souffler un vent de fraîcheur sur un récit déroutant, dont le fil conducteur semble épouser le mode de pensée alambiqué de la jeune femme désireuse à tout prix de sauver un prisonnier dont elle s'est entichée juste parce qu'il vient de la même ville qu'elle.

Un ovni cinématographique

Ce film-là ne se raconte pas, il se déguste comme un curieux mélange de saveurs dont on ignore quelle touche finale il laissera en bouche, concocté par des esprits libres touchés par la grâce. C'est drôle, émouvant, intelligent, jamais moralisateur ni pompeux: Sur la branche tient lieu d'ovni cinématographique de nature à faire fondre plus d'un cœur tendre. Une belle découverte.