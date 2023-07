Les studios hollywoodiens débauchent à prix d’or les spécialistes de l’intelligence artificielle: "L'ambition de repousser les limites"

Une mise en berne généralisée qui, à l’instar de la pandémie de Covid-19, impactera lourdement le calendrier des sorties des prochaines années. Les vides dans la programmation prévue vont constituer un coup dur pour une industrie dont les recettes restent toujours de 20 à 30 % inférieures à celles de 2019. Tout comme l’absence de promotion pour les blockbusters. Les comédiens ne sont en effet plus autorisés à défendre les films amenés à débarquer sur les grands écrans. Avec une perte de visibilité importante dans les médias pour les productions les plus coûteuses, pourtant obligées d’attirer le public en masse sous peine de générer des pertes conséquentes.

Les Oscars pourraient être impactés par la grève à Hollywood

Si les propriétaires de salles tremblent, c’est aussi le cas des organisateurs de grands festivals comme Deauville ou Venise. Tant que la grève se poursuit, les stars resteront à la maison au lieu de fouler le tapis rouge. Et les programmateurs sont déjà en train de plancher sur des solutions de rechange, avec d’autres films et des interprètes européens.

Les cérémonies de remise de prix vont elles aussi être impactées. Les Emmy Awards, qui devaient se dérouler en septembre, sont d’ores et déjà postposés à une date indéterminée. Selon Variety, une date en janvier sera déjà étudiée. D’autres soirées de galas pourraient aussi subir la grève de plein fouet. Et tout particulièrement les Oscars : les studios hésiteront à sortir leurs films en fin d’année si personne n’en assure la promotion, tant cette dernière joue un rôle essentiel en vue de séduire les votants.

Repousser les limites de ce que l'intelligence artificielle peut créer

Les enjeux sont donc énormes. Et pourtant, les grands studios, persuadés de l’importance stratégique de l’AI pour l’avenir, maintiennent le bras de fer. Et jettent même de l’huile sur le feu en recrutant, parfois à prix d’or (de 200 000 à 900 000 dollars par an), des spécialistes de l’intelligence artificielle ! Selon The Hollywood Reporter, tous publient des annonces pour enrôler des profils ayant, par exemple, “l’ambition de repousser les limites de ce que les outils d’intelligence artificielle peuvent créer et de comprendre la différence entre la voix des données et la voix d’un concepteur, d’un écrivain ou d’un artiste.”

Les points de vue semblent inconciliables pour l’instant. La grève pourrait donc encore durer un moment. Les prochains mois risquent d’être tristounets dans les salles de cinéma.