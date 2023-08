Gran Turismo reporté aux USA, pas en Belgique

Gran Turismo: un coup de frein stratégique

Première victime de cette avalanche de déprogrammations : Gran Turismo. La fausse adaptation du jeu vidéo par Neil Blomkamp, centrée en fait sur l’histoire vraie d’un joueur qui a gagné le droit de conduire de véritables bolides de courses, était attendue sur les grands écrans américains le 11 août. Mais elle prend du retard au démarrage et n’y arrivera finalement avec deux semaines de retard. Officiellement, la grève est à la base de ce coup de frein tardif en bout de ligne droite. Sony Pictures aurait choisi d’étaler plus stratégiquement ses sorties pour faire face au manque de longs métrages dans les prochains mois. Mais, pour les mauvaises langues, cela permet aussi d’éviter la concurrence des films estivaux qui cartonnent bien plus que prévu, à l’image de Barbie, qui a repeint tous les écrans en rose pour engranger 775 millions de dollars en deux semaines. Il est à noter que, chez nous, cette production à grand spectacle reste prévue pour le 9 août.

Les super-héros à la traîne

Ensuite, c’est le jeu de dominos habituel. Spider-Man : Beyond the Spider-Verse, le très attendu troisième volet de la saga animée, est renvoyé à une date indéterminée en lieu et place du 27 mars 2024. Kraven the Hunter, autre superproduction super-héroïque, passe, elle, du 28 août 2024 au 4 octobre de la même année. Madame Web, qui doit permettre à Dakota Johnson de féminiser l’univers Marvel, a plus de chance et reste programmé le 14 février 2024.

Le reboot de Karaté Kid ne peut en dire autant et recule du 5 juin au 11 décembre 2024. Tout comme la suite de Ghostbusters : Afterlife, repoussée du 18 décembre 2023 au 27 mars 2024, ou celle de Bad Boys (le quatrième volet a de nouveau été confié aux bons soins de nos compatriotes, Adil El Abi et Bilall Fallah) finalement programmée le 12 juin 2024.

Ce n’est très probablement que le début des grandes manœuvres. D’autres chamboulements du calendrier devraient suivre rapidement.