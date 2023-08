Ressembler à Barbie à tout prix, la mode qui effraie les chirurgiens esthétiques: "Avec son anatomie, Barbie ne pourrait même pas tenir debout"

Pour autant, tout le monde ne voit pas la vie en rose. Aux USA, de nombreux chirurgiens esthétiques tirent la sonnette d’alarme. L’immense succès du film de Greta Gerwig pousse de plus en plus de femmes à vouloir ressembler à Barbie. Non pas à Margot Robbie, son interprète sur les grands écrans, mais à la poupée de leur enfance, dont les mensurations ont déjà souvent été décriées. “En dépit du message positif, du film Barbie exalte des idéaux de beauté anatomiquement irréalistes, explique à The Hollywood Reporter Dara Liotta, chirurgienne plasticienne du visage. Nous savons aujourd’hui qu’avec son anatomie, Barbie ne pourrait même pas tenir debout. Et malheureusement, les thèmes féministes forts du film pourraient être facilement perdus pour les jeunes filles. L’énorme engouement autour du film, et le fait d’être visuellement bombardé par cette perfection, peut semer le trouble quelque part dans votre esprit, en particulier dans celui des jeunes filles. Le film donne une nouvelle actualité à Barbie, et je m’inquiète pour celles qui sont influencées par tout ce glamour.”

Des opérations parfois dangereuses pour la santé

À raison, semble-t-il. Les centres de chirurgie esthétique reçoivent un nombre inquiétant de demandes en ce sens. “Dès la première semaine de sortie du film, des patientes m’ont demandé la taille et les seins de Barbie, explique le Dr Payman Danielpour, qui opère à Beverly Hills. L’une d’elles a réclamé qu’on lui enlève des côtes pour disposer de la même taille que Barbie. Les côtes sont là pour protéger les organes vitaux et les gens doivent comprendre que cela ne doit pas être fait. Et nous ne sommes pas là pour faire ressembler un patient à quelqu’un d’autre.”

Autre demande en pleine recrudescence actuellement de l’autre côté de l’Atlantique : le fameux “Hollywood smile”. Objectif : posséder des dents “parfaites”, extrêmement blanches et bien alignées, sans le moindre “défaut”. Le tout pour quelques milliers de dollars. Et ce n’est pas la seule requête en vogue pour le moment. De plus en plus de jeunes femmes voudraient avoir le nez de Barbie. “Mais son arête est trop concave, avec un bout trop pointu et retroussé, ce qui peut contribuer à la sécheresse nasale, aux saignements et aux problèmes de sinus, explique une spécialiste de la rhinoplastie. Ce nez ne tiendra pas dans le temps. Il s’éloigne de l’anatomie naturelle et peut entraîner des problèmes plus graves, tels que des difficultés respiratoires, voire un affaissement.”

120 000 dollars pour ressembler à Barbie

Si de nombreux chirurgiens sont inquiets face à la Barbiemania, certains surfent sur la vague n’hésitent pas à proposer une transformation complète en Barbie pour la modique somme de 120 000 dollars. Un prix très similaire (100 000 livres sterling) à celui payé par la Suédoise Alicia Almira pour donner à sa poitrine, ses lèvres, ses yeux, ses hanches, sa mâchoire et son nez un look de poupée rose bonbon. Elle n’est pas la seule, puisque sur les réseaux sociaux fleurissent les comparaisons avant et après les opérations pour ressembler à Barbie.

Alicia Almira a payé une fortune pour ressembler à Barbie. A chacun de juger du résultat... ©D.R (capture instagram)

Pour l’instant, la Belgique semble épargnée. On est quand même curieux de savoir ce qu’en penseront les historiens du futur lorsqu’ils se pencheront sur ce phénomène de mode.