Voici le nouveau favori pour devenir le prochain James Bond

Pour les bookmakers britanniques, Paapa Essiedu s’impose même désormais comme le grand favori pour incarner James Bond. Une cote de popularité qui doit beaucoup aux déclarations de Colin Salmon, alias le chef d’état-major de M Charles Robinson dans trois films de la saga. “Son Hamlet était extraordinaire, et je pense que Paapa Essiedu est un des meilleurs acteurs de sa génération, a-t-il déclaré dans Good Morning Britain. Il a le charme, l’éclat, l’intelligence. Dans The Capture, il incarne un député et de quelle manière… Et Barbara (Broccoli) aime les grands acteurs.”

Pour les bookmakers britanniques, Paapa Essiedu est le favori pour devenir le nouveau James Bond. ©BBC

Vu les liens de Colin Salmon avec la productrice, cette déclaration n’est pas passée inaperçue.

L’engagement du comédien de 33 ans, vu dans Gangs of London et dans Black Mirror, constituerait un événement. Il deviendrait en effet le premier James Bond noir. Un changement que beaucoup de fans appellent de leurs vœux, mais qui irrite aussi une partie du public. Idris Elba en sait quelque chose, lui qui a été inondé de messages racistes dès que son nom a été cité comme potentiel James Bond.

Paapa Essiedu, en tout cas, semble déjà prêt. “Voulez-vous vous baser sur le fait que James Bond sera noir ou non. . . ou sud-asiatique ou est-asiatique ?, a-t-il déclaré dans une interview au Times. Cela signifie-t-il que la diversité va dans le bon sens si les profits finissent dans les poches des mêmes personnes ? C’est une étude de test trop multicouche, donc ce n’est pas une question à laquelle je peux répondre ou veux vraiment répondre.”

Retenez bien le nom de ce Londonien : 007 ou pas, on va encore beaucoup parler de lui.