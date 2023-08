Intelligence artificielle et grève des scénaristes à Hollywood: peut-on arrêter le progrès ?

Au cœur du conflit : l’intelligence artificielle (IA). Son émergence à une vitesse dont n’oseraient même pas rêver les super-héros fait trembler les scénaristes et les acteurs. Pour eux, pas de doute, sans un contrôle strict et une limitation de son usage, ce sont leurs jobs qui vont disparaître très rapidement. Avec, à la clef, un appauvrissement artistique, les créations et improvisations étant remplacées par des recettes ayant fait leurs preuves dans le passé.