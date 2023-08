Robert Downey Jr donne des Sueurs froides : “Je pense qu’on peut faire mieux” qu’Hitchcock

”Nous sommes en train d’étudier la question, a-t-il déclaré au New York Times. Vous savez pourquoi ?” Alors que le journaliste lui fait remarquer que l’entreprise paraît folle, il enchaîne : “Exactement. Ce n’est même pas risqué. C’est même ridicule de l’envisager. Parfait, alors, étudions la question ! Tout d’abord, qui seraient nos partenaires ? Il faut les aimer, les respecter. Deuxièmement, laissez-moi relire le synopsis original. Je pense qu’on peut faire mieux.”

Un rire ponctue sa tirade, mais c’est très sérieusement qu’il poursuit : “Je vais vous expliquer pourquoi. J’ai déjà fait de l’escalade et je me suis retrouvé coincé en situation de panique, et si ce n’était pas aussi embarrassant, j’aurais demandé à être hissé de ce rocher. J’ai perdu confiance en mon positionnement, la chute aurait été trop importante, mon corps a réagi. Ce n’était pas une situation de 'bats-toi ou fuis', mais plutôt de paralysie, au bord de l’évanouissement. Je ne l’oublierai jamais et cela m’a fait penser qu’il existe des dispositifs cinématographiques qui n’ont pas encore été pleinement utilisés et qui, selon moi, permettraient d’essayer de dire : 'Qu’est-ce que cela fait d’être psychologiquement stupide et effrayé par quelque chose qui devrait être gérable ?'. Cela pourrait être divertissant.”

En tout cas, il a déjà placé la barre très haut.