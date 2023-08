Birkenstock, la sandale has been devenue hypertendance

Voici quelque temps, malgré tout, que l’on sentait comme un fourmillement dans le bout des orteils. Certaines stars d’Hollywood, dont la très écolo Gwyneth Paltrow, n’hésitaient pas à faire leur shopping en jeans et… Birkenstock. Preuve, aussi, que la sandale intéressait de plus en plus les créateurs de tendances, elle fut, ces dernières années, largement copiée.

Mais ce qui a véritablement tout changé, c’est la sortie du film “Barbie”, de Greta Gerwig, qui n’en finit pas de battre des records. Car, oui, quand elle a à choisir entre une paire de talons hauts rose bonbon et une paire de chaussures plates pour découvrir le "vrai monde", Barbie, incarnée par Margot Robbie opte pour… le confort.

Et cela a eu l’effet d’un véritable coup de boost pour les producteurs de semelles orthopédiques. La marque allemande serait, en effet, sur le point, d’après l’agence Bloomberg, de lancer son processus d’introduction à la Bourse de New York, en septembre. La sandale Birkenstock pourrait être valorisée, toujours selon Bloomberg, à quelque 10 milliards de dollars. Le Financial Times, lui, évoque une hausse de plus de 8 milliards de dollars. Des informations qui, pour l’heure, n’ont pas encore été confirmées par les intéressés.

La double vie des sacs Birkin

Avant de véritablement se faire connaître auprès du (très) grand public, Birkenstock avait déjà lorgné du côté des influenceuses et des stars pour populariser sa marque. Des collaborations avaient ainsi déjà vu le jour avec des marques comme Dior, Valentino, Céline ou Givenchy…

Et puis, bien sûr, il y a l’incroyable histoire de la “Birkinstock”…

Des chaussures tendance réalisées avec de jolis sacs Hermes recyclés. ©D.R.

Tout commence par un sac à main… en 1984. Jane Birkin s’envole vers Londres et se retrouve assise à côté de Jean-Louis Dumas, le gérant de la prestigieuse marque Hermès. Elle peste : son cabas n’est vraiment pas pratique et surtout pas adapté à ses besoins de jeune maman. À l’époque, sa fille Lou n’a, en effet, que deux ans.

Jean-Louis Dumas, ni une, ni deux, lui dessine un joli fourre-tout très pratique, souple, pouvant contenir tout ce dont Jane a besoin, y compris… des biberons. Le sac Birkin vient de naître. Et il devient vite l’objet de nombreuses convoitises. Cuir précieux, finitions impeccables, tannage entièrement végétal, il existe en plusieurs formats, demande 48 heures de travail à des artisans qualifiés et, forcément, peut atteindre des sommes folles. Victoria Beckham en possède une centaine et, le plus cher d’entre tous, l’Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin 30 s’est vendu chez Christie’s, en 2011, pour 380.000 dollars.

On s’éloigne des chaussures de Barbie ? Pas tant que ça… puisque voici venir la “Birkinstock”, soit une sandale conçue exactement comme toutes les autres… sauf que le cuir servant à sa fabrication est issu d’anciens sacs Birkin devenus, avec le temps, un peu poreux. Des pièces sur mesure, évidemment, qui donnent leurs lettres de noblesse aux “claquettes-chausettes”…