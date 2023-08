Décès de William Friedkins : l'homme qui avait révolutionné Hollywood dans les années 70 avec French Connection et L'exorciste

Deux films. C’est tout ce dont a eu besoin William Friedkin pour inventer un nouveau langage cinématographique toujours d’actualité à Hollywood. Mais quels films : French Connection et L’exorciste. Le premier, tourné dans un style quasi documentaire, avec un sens du détail inouï et un raffinement psychologique inédit dans la traque des trafiquants de drogue, a d’ailleurs décroché l’Oscar du meilleur film en 1972. Le réalisme de l’œuvre, rehaussée par la prestation éblouissante de Gene Hackman et de Roy Scheider, a littéralement révolutionné le genre policier et ouvert la voie à une nouvelle esthétique.

William Friedkin possédait une forte personnalité. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Malgré ses deux Oscars, L'exorciste était considéré comme un film maudit

Le second, pour les mêmes raisons, a redonné de l’élan aux productions à grands frissons. Ici, ce ne sont pas les effets horrifiques qui terrorisent, mais l’authenticité éprouvante de séquences insoutenables. La musique de Mike Oldfield, “Tubular Bells”, a aussi contribué à faire entrer l’adaptation de l’œuvre de William Peter Blatty dans la légende. Deux Oscars l’ont couronnée : celui du scénario et du son (les cris de l’égorgement d’un cochon ont été utilisés pour illustrer la sortie du démon du corps humain). Et pourtant, L’exorciste fut considéré comme un film maudit, en raison des nombreux accidents durant les prises de vues, le décès de plusieurs membres de l’équipe par la suite et des conditions de tournage proches de la torture qu’il avait infligée à tout le monde. Par exemple, les comédiens jouaient dans un studio frigorifique pour qu’on voie la vapeur sortir de leur bouche.

Linda Blair, terrifiante dans L'Exorciste de William Friedkin. ©Warner Bros Pictures

guillement Seuls ceux qui ne respectent pas les règles font avancer l’art”

La violence de ses mises en scènes, son cynisme, son sens du détail véridique, son goût pour “la peur et la paranoïa”, son individualisme autoritaire et sa conception de l’humanité (“Les deux personnages les plus intéressants de l’histoire sont Hitler et Jésus”) ont marqué la naissance du Nouvel Hollywood. La suite de sa carrière fut moins brillante, mais ses deux films resteront cultes à jamais. “Seuls ceux qui ne respectent pas les règles font avancer l’art”, expliquait-il. Il avait largement atteint cet objectif.