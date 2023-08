Gran Turismo : du joystick au grand écran, de gamer à véritable pilote

Si vous êtes d’ailleurs un gamer aficionado sur le célèbre jeu Playstation aux plus de 100 millions de joueurs et/ou expert des courses automobiles, passez votre chemin et appuyez sur le (vrai) champignon. Vous risquez de péter une durite (encore plus si vous êtes contre les placements de produits !) et de partir en tête à queue : “Oui mais dans la vraie vie, il n’y a pas de bouton 'reset'”. Ici, nous ne sommes pas dans un documentaire à la Netflix mais bien dans du blockbuster pur jus, romancé et qui prend des raccourcis pied au plancher. Mais pour tout amateur de cinéma à grand spectacle, Gran Turismo – réalisé par Neill Blomkamp (District 9) – vaut le détour. Avec, en réel bonus, une version Imax où lorsque vous vous retrouvez dans le cockpit du bolide piloté par Jann Mardenborough (qui a effectué lui-même toutes les cascades du film), l’expérience est encore plus immersive.

"Gran Turismo" de Neill Blomkamp, avec Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom, Djimon Hounsou… ©2023 CTMG

La réussite du film tient justement dans sa tension constante tout du long du film : que ce soit à la GT Academy, sur les circuits mythiques comme Le Mans ou le Nürburgring – où la sortie de piste vous pend au nez – ou dans les relations intimes du jeune pilote. À commencer par celle, touchante, entre un fils qui passe ses journées dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo et son père, grand footballeur de haut niveau (à nouveau un clin d’œil très proche de la réalité), voire avec sa mère craintive incarnée par l’ancienne Spice Girl Geri Halliwell. Sans oublier celle, aussi édifiante qu’en dehors des clous, entre un ado et son coach sportif, ancienne star du bitume, interprété par l’excellent David Harbour (Stranger Things). Ou comment trouver sa place dans la société et dans la cour des grands.

Pour la petite anecdote, Jann Mardenborough, incarné par le jeune Archie Madekwe (Midsommar), a même inspiré un Belge qui a connu un parcours similaire : le Bruxellois Wolfgang Reip. Ou quand le monde virtuel n’a jamais été aussi proche de la réalité. D’où une adaptation de Gran Turismo à grande vitesse sur grand écran. Du blockbuster pop-corn, certes, mais captivant par son virage scénaristique où il prend la corde d’une histoire vraie et inspirante.