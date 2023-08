Les fans de Michael Jackson tremblent : une adaptation de Captain EO pourrait voir le jour au cinéma

Plus étonnant, et c’est là que les fans du Roi de la pop vont trembler, le réalisateur du Manoir hanté, Justin Simien, rêve de remettre le couvert en s’attaquant à un ancien monument des parcs Disney, Captain EO. En 1986, Francis Ford Coppola avait tourné un court métrage événementiel immersif en 3D, sur base d’un scénario qu’il avait coécrit avec George Lucas et Rusty Lemorande. Révolutionnaire au niveau des effets spéciaux, la fiction de 17 minutes était en outre centrée sur la plus grande star de l’époque, Michael Jackson. De quoi en mettre plein la vue et les oreilles à tous ceux qui ont eu la chance de la visionner de 1986 à 1998, puis lors de sa ressortie en 2010 jusqu’en 2015.

”Capitaine EO, allons-y, a déclaré le cinéaste. Écoutez, je sais qu’elle est hors service. Je sais que ce n’est pas techniquement une attraction, mais je suis prêt. J’ai besoin immédiatement de chant, de danse et de jheri curl (la coiffure popularisée par “Bambi” dans les années 80) dans l’espace.”

Difficile d’imaginer cette aventure spatiale sans Michael Jackson. Mais le projet, s’il voit le jour, devrait énormément faire parler de lui.