Jann Mardenborough, le gamer devenu pilote qui a inspiré Gran Turismo: "Mon père ne pouvait pas croire que je réussirais en jouant à des jeux vidéo"

Jann, quelle est la part de romance et de réalité dans ce film consacré à votre aventure ?

“Gran Turismo raconte assez fidèlement les quatre premières années de ma carrière de 2011 à 2014. En 2019, on a réellement décidé d’en faire un film auquel j’ai bien sûr collaboré. J’ai participé au script et au tournage. C’est notamment moi qui pilote la voiture jaune de mon rival dans toutes les scènes de course. L’histoire avec mon père est réelle. On était vraiment issu d’une famille très pauvre, socialement on était niveau du sol. Il ne pouvait pas croire que j’allais réussir quelque chose en jouant à des jeux vidéo. Il ne s’intéressait pas à ma participation à la GT Academy, contrairement à ma mère qui m’a soutenu. Nous étions 90 000 participants à la base et j’ai gagné le concours pour devenir pilote professionnel. ”

D’où vous est venue cette passion pour le sport auto et Gran Turismo sur Playstation ?

“Quand j’étais enfant, mon petit frère jouait au football. Mes parents allaient avec lui au match le dimanche. Cela ne m’intéressait pas. Je préférais regarder le BTCC, le championnat anglais de voitures de Tourisme sur une des cinq chaînes que nous avions à la maison. Une fois en vacances, on m’a payé un tour en kart 4 temps pour mon anniversaire et j’ai adoré. J’ai fait du kart Indoor jusqu’à mes 11 ans tous les quinze jours puis on a dû arrêter car cela coûtait trop cher. J’ignorais avant mes 16 ans que le kart 2 temps existait en extérieur. ”

guillement « Je ne savais pas ce qu'était la F1 ou le karting 2 temps. »

Vous ne regardiez pas la F1 ?

“Non, j’ai 31 ans. Quand j’étais gamin, Lewis Hamilton n’avait pas encore débuté en F1. C’était l’époque de Hakkinen et de Schumacher. Ce n’était pas sur les chaînes gratuites et cela ne ressemblait pas pour moi aux voitures que je voyais dans la rue. Je ne savais pas ce qu’était la F1. Je rêvais plus en voyant la Nissan Primera Supertourisme. Mon papa m’avait dit un jour de faire un métier qui me passionnerait et donc je voulais devenir pilote. Mais cela aurait été impossible pour moi sans la GT Academy car nous n’avions pas d’argent du tout. ”

Pourtant, on voit dans le film que vous avez un bon simulateur. Le prix de ce type d’engin n’est pas donné…

“Jusqu’à mes 17 ans, je jouais comme tout le monde avec une simple manette, sans volant ni pédales. Puis j’ai commencé mes études de Design Intérieur et j’ai créé une partie de mon “play seat”. Je l’ai peint moi-même. Mon père m’a dit si tu réussis bien tes études, je vais t’aider et il m’a donné 300 livres pour acheter les pédales. J’ai aussi fait des jobs d’étudiant pour me payer un volant. Et au final ce simulateur avec lequel je me suis qualifié est tout à fait artisanal. Et pas cher du tout. ”

Combien d’heures passiez-vous quotidiennement dans votre simulateur avant de faire la GT Academy ?

“Deux à trois après l’école. J’avais un deal avec mes parents. Deux heures d’études puis deux heures de simu. Et quand j’ai su que j’étais sélectionné c’est devenu au minimum 8 à 9 h durant deux semaines. ”

Jann Mardenborough espère que Gran Turismo va l'aider à rebondir. ©Sony Pictures

Vous êtes vous réellement crashé lors de la sélection ?

“Oui, j’ai fini dans les pneus à Stowe. Mais la raison était réelle aussi. Les freins étaient glacés. Quand j’ai tapé la pédale, il n’y a rien eu. C’est pour cela que je n’ai pas été éliminé. ”

Votre rival dans le film n’est franchement pas cool. Vous avez été aussi mal accueilli dans le monde du sport auto ?

“Ce personnage est basé sur une personne réelle avec qui j’ai roulé en F3. Quelqu’un qui est arrivé grâce à l’argent : Nicholas Latifi. Évidemment tout le monde ne m’a pas traité comme lui. Mais ils ont voulu mettre l’accent sur ce point-là. Moi je me moquais d’avoir la reconnaissance des autres pilotes. Je me concentrais juste sur moi, je voulais devenir pilote pro. Je ne voulais pas qu’on me considère comme un “gamer” mais comme un pilote. ”

Dans le film, on peut voir le terrible accident du Nürburgring dans lequel un spectateur a malheureusement été tué. Avez-vous été à son enterrement ? Avez-vous eu des contacts avec sa famille ?

“Non. ”

Quand Nissan a retiré la prise, vous vous êtes retrouvé sans volant, comme les autres vainqueurs GT Academy qui ne roulent plus aujourd’hui. Pourquoi ?

“Fin 2020, après cinq ans au Japon, le programme s’est arrêté avec moi pour des raisons politiques. Je me suis retrouvé comme pilote de développement dans l’équipe Nissan de Formula E, les courses électriques. Car Nissan avait entre-temps stoppé son programme européen en GT3. On m’avait promis une place de titulaire pour 2023. Mais quand j’ai compris que cela n’arriverait pas, j’ai préféré arrêter. Je suis retourné le week-end dernier au Nürburgring et à Francorchamps pour reprendre des contacts car quand vous partez rouler cinq ans au Japon ou aux États-Unis, c’est comme si vous aviez disparu durant 15 ans. J’espère que la sortie du film va m’aider à relancer ma carrière, à rebondir. J’ai connu les LMP1 et j’aimerais bien piloter en Hypercar endéans les deux ans, retourner au Mans. Je suis maintenant libre de tout contrat. Et j’ai plus envie que jamais de rouler, d’écrire un nouveau chapitre de ma vie. Je suis sorti de ma bulle et maintenant j’apprends ce que c’est de devoir chercher des sponsors, démarcher des teams. Et je suis aidé par mon nouveau manager. ”

Avez-vous été payé comme un pro durant toutes ces années en GT Academy ?

“Non, uniquement lorsque j’ai travaillé durant deux ans pour la Formula E. ”

Vous faites encore pas mal de simulateur ?

“Non. Ce n’est pas ma passion, pas ce que je veux faire. Je veux redevenir pilote dans la réalité. ”