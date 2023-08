Les conséquences étonnantes et radicales de la grève hollywoodienne pour The Mandorian: la quatrième saison remplacée par un long métrage au cinéma?

Selon le site Making Star Wars, généralement très bien informé sur les coulisses de Lucasfilm, la paralysie actuelle chamboulerait tellement le calendrier des tournages que Jon Favreau et Dave Filoni seraient confrontés à un gros problème : comment mettre en boîte dans les temps la deuxième saison d’Ashoka et la quatrième du Mandalorian avant la sortie, en décembre 2026, du long métrage censé les prolonger et déjà baptisé par les fans “MandoVerse movie ? La solution sur laquelle ils plancheraient est pour le moins étonnante : transformer les huit épisodes des aventures de Mando et du “Baby Yoda” Grogu en… un seul film, destiné au cinéma, et repousser le “MandoVerse movie” d’un an.

Ce changement radical permettrait de gagner beaucoup de temps, mais les réactions des fans sont unanimement négatives sur les réseaux sociaux. À la fois parce qu’ils n’ont pas toujours été convaincus par les dernières productions cinématographiques Star Wars, mais aussi et surtout en raison d’un appauvrissement scénaristique prévisible : impossible de raconter autant d’aventures en deux heures trente qu’en huit épisodes de 50 minutes.

Les perturbations sont sensibles dans la Force, mais impossible de prédire de quel côté le sabre laser va tomber.