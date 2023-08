De nombreux couples se seraient séparés après la projection de Barbie: "Si vous sortez avec un homme qui n'aime pas Barbie, vous devez le quitter"

Sur les sites internet spécialisés dans la recherche des prénoms pour les nouveaux-nés, Barbie et Ken feraient un tabac, avec des consultations en hausse de 603 % pour Barbie chez Nameberry et 293 % pour Ken. On en connaît qui vont souffrir à l'école plus tard...

Plus étonnant encore: sur d'autres sites fleurissent des "tests Barbie" pour déterminer si la personne avec qui vous partagez votre vie vous correspond bien sur base des réactions au film. Et d'évidence, d'après les très nombreux messages publiés sur les réseaux sociaux, beaucoup de couples auraient été brisés à la sortie de la projection. "Est-ce que quelqu'un a visionné Barbie et a soudainement eu envie de rompre avec son boyfriend ou bien est-ce juste moi", écrit une internaute sur X.

Un message parmi tant d'autres sur les réseaux sociaux. ©X

Une Tiktokeuse se montre plus catégorique: "Si vous sortez avec un homme qui n'aime pas Barbie, vous devez le quitter." Ce à quoi une jeune femme répond: "Je pense qu'emmener son petit copain voir Barbie devrait constituer un test avant de décider si c'est le bon partenaire à long terme."

Des posts comme ceux-là pululent sur la toile. D'évidence, pour beaucoup, Barbie ne fait pas voir la vie de couple en rose.