À la surprise générale, elle a décidé de prendre une pause. “Cette année, je ne vais pas travailler. J’ai travaillé pas mal l’année dernière et mon aînée a neuf ans, nous sommes donc dans la dernière année à un chiffre. J’ai juste besoin d’être là pour elles pendant un bon moment. Je l’ai ressenti dans ma chair”, a-t-elle déclaré dans Table For Two. Et j’ai l’impression qu’il y a des pierres angulaires dans leur journée qui sont très importantes lorsqu’ils sont petits : 'Est-ce que tu vas me réveiller demain matin ? Est-ce que tu m’emmènes à l’école ? Est-ce que tu viens me chercher ? Tu me mettras au lit ?' J’ai besoin d’être là pour tous ces moments.”

Elle ne sera pas totalement absente des écrans pour autant : le 28 février 2024 sortira The Fall Guy, l’adaptation de la série L’homme qui tombe à pic, dont le tournage est déjà bouclé.