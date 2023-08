Quelques jours avant le début des prises de vues, il avait officiellement été remplacé pour des "différends artistiques". Mais il a révélé la vraie raison de son remplacement par Mark Wahlberg dans une interview à The Hollywood Reporter: "Je pensais vraiment que le personnage devait peser 100 kg. Peter Jackson n'était pas de cet avis. Je me suis donc retrouvé gros et au chômage."

La vie n'est pas nécessairement rose à Hollywood.