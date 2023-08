Bouli Lanners: “Je suis passé de l’urgence du travail à l’urgence de la vie”

Vous avez réalisé les tableaux du film ?

”Non. La gamme a été créée par trois étudiants de l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie, qui ont dû inventer le travail d’un artiste fictif. Quand cela a été validé, ils ont dû les peindre. Moi, j’en ai peint une. J’ai ramené une toile ici et j’en ai fait une chez moi. Elles sont exposées pour le moment à Paris, et les ventes vont être organisées aux enchères. Les bénéfices vont être retournés à SOS Faim. C’est bien, c’est hypercohérent avec le film. Celle que j’ai peinte est là-bas. Je ne l’ai pas signée Bouli, mais Renzo Nervi. Par contre, c’est moi qui ai signé toutes les toiles Renzo Nervi (rire). ”

Vous avez aussi apporté la touche finale sur la Belgique ?

“Rémi Bezançon l’avait écrite pour moi. Je trouve ça drôle que Renzo dise qu’il est antimonarchiste… Notre monarchie possède assez de recul pour rire de tout ça. Le prince Laurent va chaque année aux Magritte, où il se ramasse vanne sur vanne, et pourtant, il y retourne.”

Le film apporte une réflexion sur le fait que l’art est jugé sur base de l’argent avant tout.

“Le Greco peignait pour Philippe II, mais Philippe II aimait sa peinture. Les marchands d’art du début du XXe, les Gugenheim et tout ça, aimaient les peintures. Aujourd’hui, on spécule, c’est tout. Au cinéma aussi, on juge un film sur le box-office. J’ai connu une période de grâce où un film d’auteur était jugé d’abord sur sa valeur artistique. La nuit du chasseur, tout le monde est d’accord pour dire que c’est un chef-d’œuvre, mais cela a fait un flop. C’est quand même un chef-d’oeuvre. Aujourd’hui, ce serait juste un flop. Plus personne n’irait le rechercher 20 ans plus tard. On tourne dans tous les pays du monde, des séries, des films, partout tout le temps, il y a une espèce de surproduction qui fait que lorsqu’un film passe à la trappe, dans ce magma, il est définitivement mort.”

Cela fait partie des réflexions qui vous ont amené à arrêter la réalisation ?

“D’une manière générale, je ne me sens plus en adéquation avec mon métier de réalisateur dans le contexte actuel. C’est pour ça que j’arrête : cela me donne la possibilité de jouer plus (on me confie plus de beaux rôles qu’avant), de peindre, d’écrire un scénario (j’en écris un que je confierai à un réalisateur pour un film dans lequel je jouerai certainement) et aussi m’occuper de mes marionnettes. J’ai besoin de me réinventer parce que je ne me sens plus en adéquation totale avec cette façon de fonctionner. Ce qui n’empêche pas que j’aurai peut-être envie de faire un film, mais ce sera différemment, tout seul, avec une caméra, comme pour un documentaire. Un film de montage est aussi toujours possible, puisque je suis en train de digitaliser des centaines de films Super 8 que j’ai achetés pendant des années aux puces. Il y a toujours des possibilités, mais pas dans le schéma actuel des choses ni en devant réaliser un film tous les quatre ans avec le même producteur, le même système de financement, avec un peu de tax-shelter, le même distributeur, les mêmes ventes. Tout ça, c’est fini.”

Renzo dit : “La mort, tout compte fait, je suis contre.” Et vous ?

“Moi, je suis hyper contre ! Cela devrait être interdit. J’ai très peur de la mort. J’en ai toujours eu très peur. J’aime trop la vie en fait. Je n’ai pas envie que ça s’arrête, alors qu’on sait tous, postulat de merde, que ça va s’arrêter un jour. La mort m’oblige à vivre tout, mais pas à travailler. Le travail n’est qu’un des ingrédients. Ceux qui ne pensent qu’au travail, c’est qu’ils n’ont pas de vie. La mort m’incite à profiter, jardiner, m’occuper des abeilles, des légumes. Je suis passé de l’urgence du travail à l’urgence de la vie. Le plus important pour moi, c’est d’être là, de discuter, de boire un coup, écrire un petit spectacle de marionnettes, travailler avec Elise, me promener avec les chiens, me baigner dans la Meuse. C’est ça la vie.”