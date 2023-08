Grâce à Barbie, Margot Robbie devient la troisième actrice la mieux payée de tous les temps.

Le phénomène Barbie n’arrête plus de faire des vagues. S’il désespère les chirurgiens esthétiques et les célibataires dont le couple a sombré après la projection, il fait le bonheur des propriétaires de cinéma. Mais aussi de Margot Robbie. Car la blonde Australienne de 33 ans se débrouille tout aussi bien derrière que devant la caméra. En plus d’un cachet confortable de 12,5 millions de dollars en tant qu’actrice et une somme non déterminée en tant que productrice, elle a habilement glissé dans son contrat une clause lui octroyant des bonus en fonction du succès du blockbuster.