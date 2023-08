La série noire se poursuit à Hollywood. Paralysée par la grève des scénaristes et des comédiens, contrainte d’enchaîner les déprogrammations et les annulations de tournages, l’industrie du cinéma se retrouve confrontée à une polémique en train de faire tache d’huile. Et tout ça, à cause d’une prothèse nasale. Celle, proéminente, portée par Bradley Cooper pour incarner Leonard Bernstein dans le biopic qui lui est consacré, Maestro, présenté en avant-première à la Mostra de Venise avant sa diffusion sur Netflix à partir du 20 décembre.

De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer un cliché de sinistre mémoire sur les juifs. La journaliste britannique Tracy-Ann Obermann, se montre particulièrement virulente dans Page Six : “Si Bradley Cooper est capable d’incarner Elephant Man sans aucune prothèse, il devrait être en mesure d’interpréter un juif sans prothèse, surtout sans un 'nez juif'. S’il doit porter une prothèse nasale, pour moi comme pour beaucoup d’autres, c’est la même chose que le Blackface (le fait que des Blancs étaient maquillés pour interpréter des Noirs, ndlr) ou le Yellowface (la même chose pour des Asiatiques, ndlr). S’il ne peut pas tenir le rôle par la seule force de son jeu, alors, ne l’engagez pas, prenez un acteur juif.”

"Cela nous brise le coeur"

Le critique de The Hollywood Reporter, Daniel Fienberg, qualifie cet appendice de “problématique” et de “cosplay ethnique”, termes bien plus mesurés que ceux utilisés sur les réseaux sociaux. Le débat s’est tellement enflammé que la famille du compositeur de la musique de West Side Story a essayé de calmer les esprits. Par communiqué, ses trois enfants, Jamie, Alexander et Nina Bernstein, ont fait savoir qu’ils étaient “parfaitement d’accord” avec l’utilisation de cet artifice pour représenter leur père. “Cela nous brise le cœur de constater toutes les présentations erronées et les incompréhensions des efforts de Bradley Cooper. Il a choisi d’utiliser une prothèse pour augmenter la ressemblance, et nous sommes parfaitement d’accord avec ça. Et nous sommes certains que notre père l’aurait été aussi. Il se trouve que Leonard Bernstein avait un beau et gros nez.”

D'autres critiques relatives au Jewface

Pas sûr que cette déclaration suffira à éteindre l’incendie. Les choix de Cillian Murphy pour incarner Oppenheimer dans le film éponyme à succès de Christopher Nolan et d’Helen Mirren pour interpréter Golda Meir dans Golda ont aussi été fortement critiqués. Le débat est houleux et tourne autour d’un néologisme très sensible, Jewface, Certains soutiennent que cela va à l’encontre du mouvement d’inclusion et de meilleure représentation de toutes les parties de la société, tandis que d’autres estiment que l’essence même du métier de comédien consiste à jouer ce que l’on n’est pas, sans quoi il faudrait engager des gangsters pour les rôles de mafieux, des vrais médecins pour les hôpitaux et ainsi de suite.

Concilier ces deux points de vue ne sera pas chose aisée. Une chose est sûre, par contre : on n’a pas fini d’entendre parler du nez de Bradley Cooper dans Maestro.