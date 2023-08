Avatar, Supermario, Barbie: ces succès qui redonnent des couleurs au cinéma

Un regain dû en grande partie à de grands hommes bleus. "Le premier semestre a confirmé les observations de 2022 : les chiffres de fréquentation se rétablissent proportionnellement à l'augmentation de l'offre de films internationaux, explique Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group. Des blockbusters tels qu'Avatar 2 et Super Mario Bros. le film ont mené la barque au cours du premier semestre."

À lire aussi

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, la tendance à la hausse s'est largement poursuivie durant l'été. Grâce à une météo pluvieuse et de grosses affiches, les deux premières semaines de juillet ont aussi été les deux plus rentables de l'année. Et cela, grâce à des poids lourds comme Barbie, Oppenheimer, Mission : Impossible - Dead Reckoning Part 1 ou Indiana Jones et le Cadran de la destinée.

Dans de nombreux cinémas, la fréquentation a même doublé par rapport au mois de juillet de l’an dernier. Avec les Na’vi bleus et le rose de Barbie, le cinéma a repris des couleurs.

Aux États-Unis aussi, les six premiers mois de l’année sont les meilleurs depuis quatre ans, et le mois de juillet a fait exploser le box-office de tous les temps.

Seule ombre au tableau : avec la grève qui paralyse Hollywood, les stars ne font plus de promo et de nombreux films pourraient être retardés. Et cela pourrait impacter le bilan de 2023, excellent jusqu’à présent.