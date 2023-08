Godzilla fait son grand retour sur le petit écran

Les dix épisodes de Monarch : Legacy of Monsters effectueront un retour dans le temps, pour prolonger la lutte impitoyable entre Godzilla et les Titans décrite dans le long métrage original. “Après la bataille tonitruante entre Godzilla et les Titans qui a rasé San Francisco et la révélation choquante que les monstres sont réels, Monarch : Legacy of Monsters suit deux frères et sœurs sur les traces de leur père pour découvrir les liens de leur famille avec l’organisation secrète connue sous le nom de Monarch”, précise le synopsis officiel. “Des indices les conduisent dans le monde des monstres et au final dans le monde parallèle de l’officier de l’armée Lee Shaw, se déroulant dans les années 1950 et un demi-siècle plus tard où Monarch est menacé par le savoir de Shaw. Cette saga dramatique – qui s’étend sur trois générations – révèle des secrets enfouis et la façon dont des événements épiques et bouleversants peuvent se répercuter dans nos vies. “

Kurt Russel et son fils Wyatt vont tenir le même rôle dans la série, dont l'héroïne sera incarnée par Anna Sawai. ©Apple TV+

Détail cocasse : dans les années 50, Lee Shaw aura la dégaine de Wyatt Russel, 37 ans, tandis que 50 ans plus tard, il prendra les traits de… son papa, Kurt Russel, aujourd’hui âgé de 72 ans. L’héroïne, elle, sera incarnée par Anna Sawai. Le script se retrouve dans les mains de Chris Black (Severance) et Matt Fraction (Hawkeye), tandis que la réalisation des deux premiers volets a été confiée à Matt Shakman (Wandavision). Aucune date de diffusion n’a été précisée.