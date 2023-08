Antoine Fuqua va réaliser un biopic de Michael Jackson: "Nous allons montrer le bon, le mauvais et le laid"

Vendredi, la cour d’appel de Californie a créé l’événement en autorisant James Safechuck (45 ans) et Wade Robson (40 ans) à porter plainte contre les sociétés du Roi de la pop, MJJ Productions et MJJ Ventures. Une surprise dans la mesure où cela leur avait été refusé deux fois, en 2020 et en 2021. Par ailleurs, tous deux avaient déjà attaqué Michael Jackson en 2013 et 2014, mais en raison de la prescription des faits (la loi a changé depuis 2020, allongeant le délai), les poursuites avaient été abandonnées. Dans le documentaire Leaving Neverland, les deux plaignants avaient déjà détaillé tout ce que “Bambi” leur aurait fait subir.

Des allégations susceptibles de se retrouver dans le biopic que va lui consacrer Antoine Fuqua. Dans une interview à Good Morning America, le réalisateur de The Equalizer 3 a dévoilé sous quel angle il comptait réaliser le portrait de Michael Jackson. “C’était un grand artiste. Il était humain. Nous allons montrer le bon, le mauvais et le laid ('the good, the bad and the ugly', soit le titre original du Bon, la brute et le truand, ndlr). Nous allons simplement raconter Michael en nous basant sur les faits dont je dispose. Graham King, le producteur de Bohemian Rhapsody, et moi, nous allons relater les faits que nous avons, et ce sera au public de prendre une décision sur ce qu’il ressent pour Michael, mais nous allons raconter les faits tels que nous les connaissons.”

Des propos accueillis très diversement. En raison, principalement, de la référence à Graham King. Si Bohemian Rhapsody dévoilait les différentes facettes de la personnalité de Freddie Mercury, le film avait aussi été fortement critiqué en raison de ses nombreuses libertés par rapport à la réalité. Et cela ne rassure ni les fans ni les détracteurs de Michael Jackson.

Le tournage de Michael était initialement programmé pour la fin de cette année, mais avec la grève des acteurs et des scénaristes, il pourrait bien être retardé. Le rôle principal sera tenu par Jaafar Jackson, l’avant-dernier des huit enfants de Jermaine Jackson. Au grand bonheur de Katherine Jackson, sa grand-mère : “Jaafar incarne mon fils. C’est tellement merveilleux de le voir transmettre l’héritage Jackson.” Il reste à voir à l’écran ce qu’il en restera, après description “du bon, du mauvais et du laid”…