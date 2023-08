Intelligence artificielle : une décision de justice qui pourrait tout changer

Cela n’empêche évidemment pas de recourir à l’intelligence artificielle, mais la conception et le contrôle artistique doivent toujours dépendre d’un humain.

La loi sur le droit d’auteur n’a “jamais été aussi étendue” pour “protéger les œuvres générées par de nouvelles formes de technologie fonctionnant en l’absence de toute main humaine”, ajoute la juge du US District.

Cette décision, qui confirme celle de l’US Copyright Office de mars dernier selon laquelle il est impératif que l’impact humain soit “suffisamment créatif pour que l’œuvre qui en résulte constitue une œuvre originale de l’auteur”, pourrait changer le cours de la grève à Hollywood. Aussi bien les scénaristes que les acteurs demandent un engagement des studios pour limiter le recours à l’intelligence artificielle, alors que l’industrie recrute de plus en plus de spécialistes dans ce domaine. Mais la perte des droits d’auteur sur les créations de l’AI devrait amener les Majors à se montrer plus conciliants : ils auraient désormais beaucoup à perdre à trop utiliser l’intelligence artificielle toute seule.