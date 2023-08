Les femmes et les minorités toujours aussi mal représentées dans les films hollywoodiens

Les femmes, par exemple, n’ont droit qu’à 34,6 % des rôles parlants. Un très léger mieux par rapport à 2019 (34 %) ou 2008 (32,8 %), mais vraiment pas de quoi pavoiser. Si elles occupent désormais 44 % des rôles principaux, c’est ici aussi à peine mieux qu’en 2021 (41 %). Et le poids des ans reste particulièrement problématique pour les comédiennes. En 2022, seules dix actrices de plus de 40 ans ont mené l’action dans ce top 100, contre 35 hommes de la même catégorie d’âge : Sandra Bullock (The Lost City), Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once), Julia Roberts (Ticket to Paradise), Viola Davis (The Woman King), Jennifer Lopez (Marry Me), Halle Berry (Moonfall), Lesley Manville (Mrs. Harris Goes to Paris), Tilda Swinton (Three Thousand Years of Longing), Cate Blanchett (Tár) et Aishwarya Rai Bachchan (Ponniyin Selvan : Part I).

Pour les minorités ethniques, la situation n’est pas non plus réjouissantes. En 2022, seuls 29 % des rôles principaux ont été tenus par des interprètes asiatiques, afro-américains ou latinos. Soit 3 % de moins qu’en 2021, alors qu’ils représentent 40,7 % de la population aux États-Unis. “C’est encourageant de voir que les Asiatiques sont mieux représentés, mais nos données montrent qu’il reste beaucoup à faire pour s’assurer que la diversité qui existe dans la réalité soit représentée à l’écran”, conclut la responsable de l’enquête, Stacy L. Smith.