Malgré les déprogrammations en chaîne et les tournages abandonnés, le 7e art vit une époque formidable

La tendance avait clairement été amorcée l’an dernier. Pour la première fois depuis 2013 et le triomphe de La Reine des Neiges, les super-héros avaient été battus au box-office par une autre saga que Star Wars. Et même par trois d’un seul coup : Avatar, Top Gun et Jurassic World. Cette année, même si elle est loin d’être achevée, c’est encore pire pour les super-sauveurs du monde. Dans le top 10 du box-office mondial ne figurent que Ant-Man et la Guêpe : Quantumania à la neuvième place et Les Gardiens de la galaxie 3 en troisième position, tandis que The Flash (15e) et Shazam : Fury of the Gods (22e) sont, eux, carrément dans les limbes. Mais cette fois, les plus hautes marches du podium ne sont pas occupées par des franchises, mais par des œuvres originales : Super Mario Bros. et Barbie.

Plus fort encore : Oppenheimer, pourtant très différent du cliché hollywoodien du film de l’été alliant divertissement et grand spectacle, s’est déjà glissé au sixième rang et pourrait bien encore gravir quelques échelons prochainement. Et cela, devant de très bons opus de séries à succès, comme Mission : Impossible 7 et Indiana Jones et le Cadran de la destinée.

Cet été montre clairement qu’aujourd’hui, les cinéphiles sont en demande de plus de nouveautés à côté des aventures de leurs personnages préférés. Voilà qui devrait pousser Hollywood à miser un peu plus sur l’originalité à l’avenir. Mais aussi sur les scénaristes, actuellement très mécontents de leurs conditions de travail, plutôt que sur l’intelligence artificielle qui ne fera que recycler les recettes à succès. Au final, le 7e art devrait donc sortir gagnant de cette année 2023.