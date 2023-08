Christian Clavier et Baptiste Lecaplain en tournage à Bruxelles: “J’ai perdu deux kilos sur ce tournage”

Et l’une des scènes insolites de cette comédie désopilante s’est tournée dans la capitale belge, comme nous le raconte Frédéric Etherlinck. “Je fais en fait toute la scène d’ouverture du film, nous explique l’animateur des Traitres sur RTL-TVi qui a participé aux quatre derniers jours de tournage en présence du casting du film. J’ouvre tout le film avec une scène assez rigolote. Clavier est donc psychologue, Lecaplain est son client et, pour la 6e fois, il veut se balancer du 30e étage de son immeuble par ce qu’il en a ras-le-bol. Il n’est pas bien et son psy ne règle pas son problème.” Et c’est là que Frédéric Etherlinck entre en scène comme sapeur-pompier. “J’ai pu rencontrer tous les pompiers de la ville de Bruxelles, c’était des gars super chouette. On est parti de la caserne ensemble et puis ils étaient aux commandes pour monter et descendre l’échelle du bâtiment en question.”

Et de poursuivre sur le jeu d’équilibriste dont il a dû s’accoutumer. “On m’avait demandé si j’avais le vertige au casting…, après le tournage, j’ai compris (sourire) ! Non mais au moindre coup de vent, tout se balance et je me suis dit : je vais finir dans les arbustes !” Et d’expliquer sa scène pour le moins cocasse. “J’arrive dans ma nacelle à leur hauteur. Lecaplain est sur le balcon avec Clavier et son assistante qui essayent de le récupérer. Et moi, en mode capitaine des pompiers, je débarque et je dis que je prends le relais. Clavier s’énerve et ne veut rien savoir : 'c’est mon patient, je m’en fous des pompiers !' Le suicidaire en question a en plus peur de ma grosse voix. Résultat, après m’être une nouvelle fois engueulé par Clavier qui me demande de fermer ma gueule ? Je suis obligé de parler aigu. Une situation complètement ridicule mais tellement drôle !”

©D.R.

Un tournage insolite à plus d’un titre. “Baptiste Lecaplain, je ne connaissais pas cet humoriste et il est super chouette ce bonhomme, poursuit Frédéric Etherlinck qui se souvient de ce tournage sous canicule, avec 300 figurants et un quartier bouclé pour l’occasion. Et moi, d’habitude, les comiques, comédiens ou artistes français en général m’emmerdent car ils se prennent tous au sérieux. Ici, je suis tombé sur un mec vraiment sympa qui ne se prenait pas au sérieux.” Quant au monstre sacré qu’est Christian Clavier ? “On dit que ce n’est pas un mec facile mais cela dépend, rétorque notre ancien représentant à l’Eurovision que l’on verra bientôt dans la suite de la série Les Trentenaires sur la RTBF (un condensé de Friends et de Sex and the city à la sauce belge selon Etherlinck). J’ai tourné trois fois avec lui. Avec Gérard Depardieu, il est vrai qu’ils étaient insortables tous les deux ! Mais celui avec Catherine Frot ou celui-ci, il était plutôt cool. À un moment, le réalisateur était un peu à bout nerfs car les fins de tournages sont souvent épuisant et Clavier s’est permis de le remettre à sa place. Ce qui a permis de calmer un peu le truc.” Et de conclure sur la star. “C’est trop cool de jouer avec Jacquouille la fripouille et Jérôme des Bronzés. Ça m’éclate quand je vois sa tronche ! J’aime beaucoup Clavier et puis il habite Bruxelles aussi ! C’était vraiment un sympa et une super chouette expérience.”

Celui que l’on verra bientôt aussi dans le premier rôle du prochain court-métrage de Jean-Luc Couchard retiendra surtout cette autre anecdote insolite de tournage : sa combinaison de pompier. “Avec la chaleur et le costume, bloqué durant trois jours, j’ai perdu deux kilos sur ce tournage, explique celui qui organise avec le Club des Étoiles un dîner littéraire ce 1er septembre (au Coq en pâte de Woluwe-Saint-Lambert) avec La Nuit des Enfants, Le Retour de l’Oiseau Bleu. “J’étais en transe dans ma tenue pour balancer quatre répliques du haut d’une nacelle de 30 mètres. Souvenir mémorable (sourire) !”