Les super-héros ne rigolent plus, des records pour Oppenheimer: Hollywood est-il en train de vivre un tournant?

Même s'il se fait écraser par Barbie et son box-office de 1,279 milliard de dollars, la dernière trouvaille de Christopher Nolan vient de franchir le cap de 700 millions de dollars de recettes mondiales. Soit la quatrième meilleure performance de l'année, devant Fast X. Au passage, il établit un record de tous les temps pour un film Warner aux USA, mais aussi pour Christopher Nolan et devient en outre le plus gros succès de l'histoire du cinéma à ne jamais avoir occupé la première place des recettes. Un résultat dont le film d'animation Spider-Man : Across the Spider-Verse fait les frais, lui qui se retrouve éjecté du top 5 de l'année.

Les films originaux au top

Et les super-héros vont peut-être devoir boire le calice jusqu'à la lie. Oppenheimer n'a plus besoin "que" de 130 millions de dollars pour dépasser Les gardiens de la Galaxie - Vol 3 , actuellement à la troisième place du bilan financier 2023. S'il arrivait à combler son retard, pour la deuxième année de suite, aucun des super-sauveurs du monde ne serait parvenu à accrocher le podium final (composé d'Avatar : The Way of Water, Top Gun : Maverick et Jurassic World Dominion l'an dernier, tandis que cette année, Super Mario Bros. et Barbie sont les deux seuls films à avoir franchi le cap du milliard de dollars de recettes).

Pire encore pour les Majors : cela signifierait que les grands triomphateurs de l’année seraient trois films originaux, et non pas des suites ou des franchises, jusqu’à présent garantes de gros gains sans risque. En pleine grève des scénaristes, voilà un constat qui désolerait plus d’un patron de studio, même s’il ravirait les cinéphiles.

Quand on sait que les superpouvoirs se sont la plupart du temps transformés en super-flops (476 millions de dollars de recettes pour Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, 268 pour The Flash et 133 pour Shazam ! The Fury of the Gods), on comprend qu'Hollywood va devoir changer son fusil d'épaule. D'autant qu'en dépit de leurs bons résultats, grevés par des budgets et des investissements marketing trop lourds, Mission : Impossible 7 et Indiana Jones et le Cadran de la destinée pourraient faire perdre chacun une centaine de millions de dollars aux producteurs. Même la loi des séries ne semble donc plus de mise.

Une chose est sûre, il ne faudra pas compter sur Blue Beetle pour redorer l'étoile des super-héros. Certes, la réalisation d'Angel Manuel Soto a pris la première place du box-office, mais avec "seulement" 43 millions de dollars recueillis dans le monde, ce qui constitue le deuxième pire démarrage de tous les temps pour une adaptation DC Comics. Seul Wonder Woman 1984 avait fait moins bien, avec 16,7 millions de dollars, mais le film de Patty Jenkins avait une excuse, celle d'être sorti en même temps en salle et sur la plateforme de streaming HBO Max.

Ne pas compter sur l’AI

C’est donc la Bérézina pour les fameuses formules toutes faites à succès hollywoodiennes. L’année n’est pas terminée, mais les tendances sont claires. À l’avenir, il va falloir miser sur l’originalité plutôt que sur les histoires stéréotypées éternellement recyclées. Et pour ça, il ne faudra pas compter sur l’intelligence artificielle…