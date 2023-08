Moins de jets privés, des vêtements recyclables: des stars holywoodiennes s’engagent à inclure dans leurs contrats des “clauses vertes”

Une évidence qui se retrouve aussi dans les thématiques abordées. Selon The Media Impact Project de l’University of Southern California, sur les 37 453 scripts destinés à la télévision et au cinéma américains entre 2016 et 2020, seuls 2,8 % faisaient mention, ne fût-ce que par un mot ou une seule phrase, au changement climatique. Soit treize fois moins que la référence aux chiens…

Mais les choses sont en train de changer. Les grands studios se sont engagés à diminuer leur empreinte, en recourant le plus possible aux énergies vertes et aux produits recyclables, notamment. Et les comédiens sont en train de suivre le mouvement.

Au Royaume-Uni, par exemple, une centaine de stars, réunies au sein du syndicat Equity, viennent de lancer une campagne en faveur d’une industrie “durable”. Mais elles ne se contentent pas de demander des efforts à l’industrie : elles veulent aussi des aménagements dans leurs futurs contrats. En plus de réclamer qu’un changement radical concernant les énergies ou les matériaux employés (les costumes et les décors devraient pouvoir être réutilisés), elles s’engagent à utiliser des véhicules électriques, à se déplacer en train le plus possible, à ne pas réclamer de caravane privative ou de vestiaire exclusif ainsi qu’à ne pas se déplacer en jet privé.

Des stars britanniques s’engagent à modifier leurs contrats pour le climat

”Nous pouvons tourner tous les films du monde sur le dérèglement climatique, mais à moins de prendre conscience des processus pour les réaliser, nos efforts resteront superficiels”, a commenté Bella Ramsey (Game of Thrones, The Last of Us). “Cet été a mis en évidence que la catastrophe climatique n’est pas un problème du futur mais bien de maintenant, a déclaré Paapa Essiedu, l’actuel favori pour reprendre le rôle de James Bond. Les pratiques habituellement acceptées de l’industrie cinématographique sont marquées par le gaspillage et le manque de conscience des dommages que nous causons à notre planète. Mais elles peuvent être remises en question et modifiées.” “Ce n’est pas parce que nous ne pouvons pas tout faire que nous ne pouvons rien faire”, ajoute Mark Rylance (Le pont des espions, Ready Player One, Le bon gros géant,…).

”Nous disposons d’un énorme pouvoir pour changer les choses”

”Nous savons tous que nous traversons une crise, mais nous ne réalisons pas toujours l’énorme pouvoir dont nous disposons pour changer les choses”, conclut le communiqué signé, entre autres par Ben Whishaw, Harriet Walter, Juliet Stevenson, Gemma Arterton, David Harewood, Bill Nighy, Miranda Richardson, , Adrian Dunbar ou Romola Garai. “En signant ce document, vous rejoignez un groupe de personnes qui jouent leur rôle pour 'verdir' notre industrie et ne plus calculer leur valeur en fonction des ressources consommées, mais en fonction de leur influence positive et de leur comportement responsable.”

Il reste à voir comment l’industrie réagira concrètement à cette initiative.