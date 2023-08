"Rebel Moon, c'est comme Star Wars, mais avec du sexe, de la violence et des jurons"

"Quand les gens me demandent sur quoi je travaille, je leur réponds que c'est comme Star Wars, mais avec de la violence, du sexe et des jurons. C'est pour cela que je voulais être engagé. A notre époque, où l'on ne crée pas tellement de nouvelles propriétés intellectuelles, où l'on se contente de formules, c'est un tel privilège de participer à la construction d'un nouveau monde. J'aime beaucoup plus les arts souterrains subversifs. Faire partie d'un mastodonte commercial comme celui-ci avec des tendances aussi subversives, c'était une perspective qui me mettait l'eau à la bouche. Puis je suis arrivé sur le plateau et je me suis dit : 'Oui, Zack est malade dans sa tête, tout comme moi. Oui, c'est fou'."

"C’est un 'space opera', mais plus intime et avec des éléments de science-fiction plus concrets.”

Pas la peine d'en dire plus: l'ambiance de cette adaptation spatiale et rétrofuturiste des Sept Mercenaires paraît très claire.