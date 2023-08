Derrière les images, le son : dans le studio d’un bruiteur de cinéma

À lire aussi

Le métier de bruitage, c’est avant tout tricher avec le son. De fait, pour simuler une porte, le bruiteur peut, soit utiliser une vraie porte, soit utiliser un autre objet pour renforcer un caractère particulier d’une séquence du film : comique, effrayant, dangereux, etc. La majorité des sons produits proviennent d’objets insoupçonnés. “Il arrive que, lorsqu’on doit bruiter des animaux, on ne va pas faire venir un chien, un sanglier ou une petite souris. L’idée, à ce moment-là, est de tricher. Au début de ma carrière, j’avais des petits spaghettis que j’avais attachés ensemble avec du scotch, avec lesquels j’arrivais à faire des sons de pattes de chiens. Puis, petit à petit, à chaque nouvelle expérience, le chien devenant de plus en plus gros, ou de plus en plus petit, j’ai dû adapter mes petits spaghettis. Si on a un chien plus gros, on n’a pas le son strident ni le coussinet, il manque de la matière. Du coup, ma petite valisette qui contenait mes spaghettis pour faire tous les chiens, s’est agrémentée de gants sur lesquels j’ai mis des boutons, ou des trombones. J’utilise parfois des pommes de pin, pour faire certains types de chiens. J’ai, alors, élargi mon panel d’objets secrets.”

Chiner, chiner, chiner

Comme en témoignent les centaines de broutilles répandues à travers le studio, les bruiteurs sont des chineurs certifiés. Une de leurs activités principales pendant leur temps libre. “Au départ j’avais six valises. Maintenant, j’en ai quinze, parce qu’il faut beaucoup plus de choses qu’il y a vingt ans. A l’époque, on avait une paire de basket ou deux. Maintenant, j’en ai dix, parce que les baskets sont devenues incontournables pour les pas des comédiens. Donc, il faut continuer à faire des brocantes, à chercher des objets qui font du bruit, tomber par hasard sur des objets. Un bruiteur passe beaucoup de temps à en toucher et à en tester”, raconte Philippe, bruiteur depuis plus de trente ans.

Cette aventure est la consécration de vingt-cinq ans d'amitié entre trois étudiants de l’IAD passionnés du son, qui passeront d’un petit garage, au studio où ils résident actuellement. “Il a fallu un vie pour arriver à construire ça. Trois copains de classe sur les bancs d’une école ont une passion et évoluent pendant toutes ces décennies, ensemble, mains dans la main, avec les mêmes personnes et la même envie de fédérer. On est très fier d’avoir porté un bébé comme celui-là”, conclut le passionné. Aujourd’hui le studio réalise, en moyenne, deux bruitages de film par mois. Principalement pour des productions françaises.