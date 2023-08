Encore trois adaptations des classiques de l’animation Disney, avec Jennifer Lawrence, Lupita Nyong’o et Florence Pugh

Ce n’est pas toujours simple de comprendre la stratégie des grands studios. Du box-office de ces deux dernières années se dégagent des tendances claires : les super-héros traînent la patte, le public recherche de plus en plus des œuvres originales plutôt que des sagas et les adaptations Disney des classiques de l’animation se prennent les pieds dans l’écran. En streaming, Pinocchio (pourtant avec Tom Hanks dans le rôle de Geppetto) ou Peter Pan&Wendy (une version pourtant intéressante avec Jude Law en Capitaine Crochet) n’ont attiré quasiment personne sur Disney +. Et dans les salles, La petite sirène a largement pris l’eau, avec un box-office de 567 millions de dollars, très largement insuffisant pour une production de 250 millions de dollars et d’un budget marketing estimé à 140 millions de dollars.