Hallucinant : Barbenheimer devient un film sur “des poupées féministes qui veulent créer une bombe atomique pour faire tomber le patriarcat”

L’affiche en dit déjà long sur le niveau du projet. Sur fond d’explosion atomique, une silhouette noire se dessine. Le titre apparaît en lettres rose fluo, accompagné d’un slogan tout en “élégance” (”D-Cup, A-Bomb) et d’une annonce : “Exploding soon” (pas besoin de traduire dans les deux cas).

On ne résiste pas au plaisir de vous transmettre le “synopsis” (un bien grand mot pour un tel délire) fourni par la société de production Full Moon Features : “Au fin fond de Dollsville, un groupe de poupées féminines excédées, dirigé par la brillante Dr Barbenheimer, fabrique une bombe atomique. Sa mission ? Faire tomber le patriarcat une fois pour toutes ! Mais alors que la bataille des sexes s’intensifie, Barbenheimer et sa bande de beautés finiront-elles par faire exploser plus de choses qu’elles ne l’avaient prévu ? Comédie, drame, action et Armageddon font irruption dans le dernier film fantastique de Full Moon, Barbenheimer !”

Sans risque de se tromper, on peut d’ores et déjà qualifier cet ovni de film le plus opportuniste de l’année. Quant à savoir s’il décrochera aussi le titre de navet de 2023, il ne faudra pas attendre longtemps. Alors que le (très court) tournage doit débuter le mois prochain, la diffusion est déjà prévue à Noël sur Prime Video ou sur FullMoonFeatures.com. On le sent bien l’esprit de Noël, cette année…