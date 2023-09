Un acteur recherché pour agression sexuelle arrêté au festival de Venise

Gabriel Guevara est peut-être un bon acteur, mais certainement pas le plus finaud… Recherché en France pour agression sexuelle, il a été arrêté au festival de Venise, le lieu le plus fréquenté par les journalistes et les photographes de cinéma pour le moment. Il venait y chercher un prix que les organisateurs de Filming Italy avaient décidé de ne plus lui remettre en raison des accusations qui pèsent sur lui. À la place, il a reçu une jolie paire de menottes.