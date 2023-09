”Trop bon, trop con.” Cet adage, Michel Garcia (Renaud Rutten) est en train de le vérifier à ses dépens. Depuis deux ans, toutes ses tentatives pour sauver sa petite entreprise échouent, même sans se verser de salaire. Un prêt de la banque pourrait lui offrir une bouffée d’oxygène, mais elle refuse et il se retrouve inculpé pour faillite frauduleuse. N’ayant plus rien à perdre, avec deux amis, il tente alors un coup désespéré.

Voilà comment débute Les gentils, une comédie dramatique douce-amère d’Olivier Ringer, attendue en salle mercredi. Avec Renaud Rutten dans le rôle principal, loin de son registre humoristique. “On vient me chercher comme comédien et pas comme humoriste : cela me fait plaisir, explique-t-il. Cela me permet de montrer d’autres facettes. Ici, il faut jouer le plus vrai possible, sans en faire des caisses. Ce qui lui arrive, c’est très proche de la réalité. Beaucoup de gens enchaînent les boulettes et s’enfoncent en tentant de se sauver. Notre problème, en tant que comédiens, c’est souvent de trop vouloir montrer ce qu’on sait faire, alors que plus c’est sobre, mieux ça marche. C’est sûr que dans les comédies françaises un peu ringardes, ils en font des caisses, mais j’aime moins ce cinéma-là, je préfère la justesse à l’exagération. Cela réclame un travail d’introspection pour trouver les attitudes qui trahissent son mal-être alors qu’il tient un discours positif. Dans les comédies, le paraître est important, alors qu’ici, c’est être qui compte.”

Vous vous considérez comme un gentil ?

”Oui, mais j’aurais moins de patience, d’empathie et de résignation intelligente que mon personnage. Je crois que je serais moins poli ou conciliant. Ce sont souvent les gentils qui reçoivent les coups, parce qu’ils ne vont pas réagir : les “méchants”, on n’ose pas leur faire ça. On me fait souvent jouer des rôles de crapules, mais je suis un vrai gentil. Mon plaisir, c’est de recevoir des gens, de leur faire bien à manger et s’amuser. Mais il faut savoir mettre une barrière. Trop de gentillesse, on la paie. Il faut apprendre à dire non : ce n’est pas dans ma nature, je suis trop dans le positif. Avec ma femme, on se rend souvent à Maastricht, parce que là, personne ne me reconnaît. Si je vais à Liège le 15 août, je vais me faire alpaguer tous les trois mètres, boire des pékets et je vais avoir mal à la tête le lendemain parce que j’ai du mal à dire non.”

Dans le film, il y a une résilience très belge…

”C’est vrai. Je suis très fier de la belgitude. À Paris, dès qu’un train a cinq minutes de retard, c’est la fin du monde, alors que ce n’est rien dans une vie, cinq minutes : on prend un livre et le train va arriver. En Belgique, on aborde la vie autrement. Il y a chez nous une vraie liberté : on n’a pas des millions à dépenser, mais on fait les films comme on l’entend, sans directives d’un producteur intrusif. Les Belges sont moins exigeants avec la vie que les Français. La frustration passe mieux chez nous.”

Le plaisir de Renaud Rutten: varier les registres. ©Ring Prod

Dans Salle des profs, la série de la RTBF, vous incarnez un enseignant plutôt rigide…

”C’est totalement différent. On travaille avant tout sur les gags et la gaudriole. À l’avant-première, j’avais l’impression qu’on était parfois un peu au-delà de la barre du raisonnable, mais les profs nous disaient que c’est vraiment comme ça que ça passait. Et ils riaient beaucoup. Comme nous lors du tournage. “

Vous auriez pu être prof ?

”Oui. J’ai fait quelques années de romanes. Et j’ai donné beaucoup de cours d’impro et de théâtre. C’est très gai quand les gens veulent apprendre. Mais donner cours à une classe dont la moitié n’en a rien à foutre et devoir faire respecter une discipline, ça m’est très compliqué. Moi, si je donnais cours, on pourrait fumer dans la classe ! Je suis assez allergique à l’autorité, donc prendre le pouvoir, ce n’est pas pour moi. J’ai eu de profs rigides en latin-grec et c’était compliqué à vivre. Pour le rôle, je me suis inspiré de profs du collège, qui étaient d’extrême-droite. Mais je me souviens mieux de mon prof de géo, qui avait de la tendresse pour mon côté rebelle. Chaque année, il me mettait 49,5 sur 100, donc je devais passer des examens à la fin de l’été, et il ne venait jamais. Il y avait juste un petit mot : 'J’espère que tu as passé de bonnes vacances”. Je lui avais dit qu’il ne me manquait que 0,5 %, et il m’a fait cette réflexion magnifique : 'Non, il vous manque 51 points et demi'.”

Vous n’aimez pas suivre les règles ?

”Si elles sont intelligentes ou utiles, cela ne me gêne pas. Je ne vais pas rouler à gauche. Mais quand elles ne sont destinées qu’à montrer l’autorité, j’ai du mal. Je me suis déjà engueulé à la Poste parce qu’on me disait de rester derrière la ligne. Ou à la boucherie parce qu’il faut un ticket. Ce type de règle imbécile me rend fou. Ma femme me dit que je fais peur aux commerçants. Alors, je redeviens gentil et j’attends mon tour…”